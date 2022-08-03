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В Красноярске в Покровском появятся веревочный парк и автомат для зарядки телефонов

В Красноярске в Покровском появятся веревочный парк и автомат для зарядки телефонов
Иллюстрация: пресс-служба администрации города

В Красноярске в сквере «Яблоневый сад» в микрорайоне «Покровский» построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефонов.

#НОВОСТИ
В Красноярске в сквере «Яблоневый сад» в микрорайоне «Покровский» построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефонов. 
 
К работам приступили весной, а закончить благоустройство общественного пространства должны до осени. Как рассказали в пресс-службе администрации города, сейчас там почти полностью уложили брусчатку и асфальт, высадили часть деревьев и газонной травы. Одной из «фишек» сквера станет уличный автомат для зарядки мобильных телефонов. Также там построят детскую площадку, на которой смонтируют веревочный парк. В парке установят скамейки, качели и дог-боксы. В планах также в этом году смонтировать освещение и систему видеонаблюдения. 
 
В Красноярске в Покровском появятся веревочный парк и автомат для зарядки телефонов 1
 
Завершить работы по условиям контракта должны до конца лета. Гарантия на них составит четыре года. Территорию благоустроят в рамках поддержки инициативных проектов при поддержки компании РУСАЛ.
 
Автор: Петр Савельев
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