В Красноярске в Покровском появятся веревочный парк и автомат для зарядки телефонов

В Красноярске в сквере «Яблоневый сад» в микрорайоне «Покровский» построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефонов.

В Красноярске в сквере «Яблоневый сад» в микрорайоне «Покровский» построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефонов.

К работам приступили весной, а закончить благоустройство общественного пространства должны до осени. Как рассказали в пресс-службе администрации города, сейчас там почти полностью уложили брусчатку и асфальт, высадили часть деревьев и газонной травы. Одной из «фишек» сквера станет уличный автомат для зарядки мобильных телефонов. Также там построят детскую площадку, на которой смонтируют веревочный парк. В парке установят скамейки, качели и дог-боксы. В планах также в этом году смонтировать освещение и систему видеонаблюдения.

Завершить работы по условиям контракта должны до конца лета. Гарантия на них составит четыре года. Территорию благоустроят в рамках поддержки инициативных проектов при поддержки компании РУСАЛ.