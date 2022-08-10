В Красноярске построят крупнейший за Уралом скейт-парк

Он станет частью культурного пространства «Каменка», благоустройство и модернизация которого началось в июле этого года.

Скейт-парк у «Каменки» станет самым большим за Уралом. Об этом сообщили в Заксобрании Красноярского края, со ссылкой на проектировщиков.

Напомним, что модернизация «Каменки» стартовала в июле этого года. Проходить она будет в два этапа (найти одного подрядчика на весь проект не смогли) и рассчитана на два года. По задумке, помимо скейт-парка на 1 200 кв. м. здесь появятся сцена, амфитеатр, спортивная зона, площадка с навесом для занятий йогой и т.д.

Стоимость всей модернизации составляет 216 млн рублей. Однако, по словам спикера ЗС Алексея Додатко, который недавно побывал на стройплощадке, эта сумма может быть скорректирована.

Проект довольно дорогостоящий. Он будет финансироваться в течение нескольких лет. Потребуется скорректировать проектно-сметную документацию, потому что по ряду позиций стоимость выросла. Поработаем с коллегами из исполнительной власти. Надо постараться изыскать необходимые средства, чтобы реализовать этот проект в полном объеме», — сказал он по итогам визита.

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