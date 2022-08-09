В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка

Там уже установили информационные таблички для посетителей. Они подскажут, сколько ступеней прошел турист, а сколько еще остается. Также на вершине хребта появилась символическая финишная арка. Она будет светиться в темноте вместе с лестницей.

С помощью новой навигации туристы узнают, где можно сделать красивые кадры и какие достопримечательности видно с лестницы. Также на вершине установят более 20 домиков, в которых можно будет отдохнуть и перекусить.

Как уточнили в Туристском информационном центре края, все работы завершат до конца августа.