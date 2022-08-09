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В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка

В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярске продолжается благоустройство Торгашинского хребта. К концу августа лестница, ведущая на вершину хребта, и пространство вокруг заметно преобразится.

#НОВОСТИ
Там уже установили информационные таблички для посетителей. Они подскажут, сколько ступеней прошел турист, а сколько еще остается. Также на вершине хребта появилась символическая финишная арка. Она будет светиться в темноте вместе с лестницей. 
 
С помощью новой навигации туристы узнают, где можно сделать красивые кадры и какие достопримечательности видно с лестницы. Также на вершине установят более 20 домиков, в которых можно будет отдохнуть и перекусить.
 
Как уточнили в Туристском информационном центре края, все работы завершат до конца августа.

 

 

 
 
Автор: Петр Савельев
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