Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.08
60,23
61,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Октябрьском мосту Красноярска поменяли схему движения

На Октябрьском мосту Красноярска поменяли схему движения
Иллюстрация: krasnoyarskmedia.ru

Изменения, в основном, касаются съездов на остров Татышев. Новая схема будет действовать при движении в обе стороны.

#НОВОСТИ

Слева по ходу движения установлены знаки, информирующие о сужении дороги. Сужаться будет крайняя левая полоса, водители, которые движутся по ней, должны будут перестраиваться.

Кроме того, при съезде с моста на улицу Партизана Железняка появятся знаки приоритетности — «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Правила проезда на этом участке не изменятся.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске в связи с ремонтными работами на теплосетях меняется схема движения на нескольких улицах. Так, с 4 августа закрыто движение по ул. Кирова. Кроме того, частично перекрывают движение и по ул. Сурикова.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценникиСеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценники
  • В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»
  • Холдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту КрасноярскаХолдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту Красноярска
  • X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»
  • «Козу-дерезу» обвинили в нарушении санитарного законодательства. С опозданием«Козу-дерезу» обвинили в нарушении санитарного законодательства. С опозданием
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.