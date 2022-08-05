На Октябрьском мосту Красноярска поменяли схему движения
Изменения, в основном, касаются съездов на остров Татышев. Новая схема будет действовать при движении в обе стороны.
Слева по ходу движения установлены знаки, информирующие о сужении дороги. Сужаться будет крайняя левая полоса, водители, которые движутся по ней, должны будут перестраиваться.
Кроме того, при съезде с моста на улицу Партизана Железняка появятся знаки приоритетности — «Главная дорога» и «Уступи дорогу». Правила проезда на этом участке не изменятся.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске в связи с ремонтными работами на теплосетях меняется схема движения на нескольких улицах. Так, с 4 августа закрыто движение по ул. Кирова. Кроме того, частично перекрывают движение и по ул. Сурикова.
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