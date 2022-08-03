На улицах Красноярска появилась разметка для парковки электросамокатов

Теперь жители Красноярска смогут оставлять электросамокаты в специальных местах — разметка для парковки появилась на улицах краевого центра. Об этом рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

Он отметил, что Красноярску следует перенять опыт Москвы, где все электросамокатные компании заключают договор с мэрией, в соответствии с которым компании в режиме реального времени обязаны передавать информацию о местоположении электросамокатов в центр управления транспортом Департамента мэрии Москвы.

Это позволит городу следить за самокатами — оставляют ли транспорт на специально отведённых местах. Если же нет — собственник за короткий период времени должен убрать самокат, иначе — ответственность.

«Для меня очевидно, что число таких транспортных средств будет только расти — это удобный способ, например, добраться из одной части центра в другую, доехать от остановки до дома. И очень важно поставить этот бизнес на цивилизованные рейсы, пополнив при этом бюджет города», — отметил Илья Зайцев.

Напомним, власти Красноярска приняли решение ограничить скорость движения электросамокатов, которые взяты в аренду — они должны ездить не быстрее 10 км в час.

Ранее DK.RU писал, что мэрия Красноярска, ГИБДД и прокатчики самокатов договорились о правилах использования электротехники — они распространяются на скорость, места парковки и техническое состояние транспорта.

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