Запрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцев

Ограничения введены лишь для кикшеринговых компаний, работающих на этих территориях Красноярска, с которыми удалось договориться. Правда, санкций за несоблюдение договоренности не предусмотрено.

Ограничения эксплуатации электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира в Красноярске стали результатом договоренности между краевым ГИБДД и владельцами кикшернговых (прокат самокатов) компаний, рассказали DK.RU в пресс-службе силового ведомства.

В прошлом году нам не удалось уладить этот вопрос, но в этом они пошли навстречу», — говорят в ГИБДД.

Теперь передвигаться на этих устройствах по Татышеву и Мира можно будет со скоростью, не превышающей 15 км/ч. Такие ограничения владельцы прокатов согласились внести в программное обеспечение своей техники. Помимо этого электросамокаты сдаваемые в аренду на главном проспекте Красноярска будут автоматически отключаться, при въезде в пешеходную зону. Технику же мощностью более 250 Вт прокатчики и вовсе согласились убрать из своего арсенала.

Как пояснили в ГИБДД, о каких-либо еще ограничениях или запретах использования электросамокатов сейчас речи не идет: частные лица, владеющие этими устройствами, могут продолжать эксплуатировать их и на Татышеве, и на проспекте Мира — никаких санкций применительно к ним в законе не предусмотрено.

Под штраф может попасть лишь «водитель» мощного самоката, если он едет без каски, у него нет прав категории М или А и ему нет 16 лет. В первом случае придется отдать 1 000 рублей, во втором до 15 000 рублей, в третьем — до 30 000 рублей и отвечать уже будут родители. Право (и обязанность) контроля за соблюдением этой части требований к эксплуатации электросамокатов, возложена на полицейских, патрулирующих означенные территории.

Добавим, что прошедшая информация о появлении на острове Татышев дорожных знаков, запрещающих движение по его территории электросамокатов мощностью свыше 250 Вт, не совсем достоверна. Дело в том, что это не знаки (в смысле Правил дорожного движения), а, условно говоря, таблички, информационные стенды. Установила их администрация острова, а не ГИБДД. И, как говорят в ведомстве, они никак не ограничвают въезд на территорию Татышева подобных устройств.