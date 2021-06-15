Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.06
71,83
87,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Запрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцев

Запрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцев
Автор фото: Андрей Максимо. Иллюстрация: gornovosti.ru

Ограничения введены лишь для кикшеринговых компаний, работающих на этих территориях Красноярска, с которыми удалось договориться. Правда, санкций за несоблюдение договоренности не предусмотрено.

#НОВОСТИ
Ограничения эксплуатации электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира в Красноярске стали результатом договоренности между краевым ГИБДД и владельцами кикшернговых (прокат самокатов) компаний, рассказали DK.RU в пресс-службе силового ведомства.
В прошлом году нам не удалось уладить этот вопрос, но в этом они пошли навстречу», — говорят в ГИБДД.
Теперь передвигаться на этих устройствах по Татышеву и Мира можно будет со скоростью, не превышающей 15 км/ч. Такие ограничения владельцы прокатов согласились внести в программное обеспечение своей техники. Помимо этого электросамокаты сдаваемые в аренду на главном проспекте Красноярска будут автоматически отключаться, при въезде в пешеходную зону. Технику же мощностью более 250 Вт прокатчики и вовсе согласились убрать из своего арсенала.
 
Как пояснили в ГИБДД, о каких-либо еще ограничениях или запретах использования электросамокатов сейчас речи не идет: частные лица, владеющие этими устройствами, могут продолжать эксплуатировать их и на Татышеве, и на проспекте Мира — никаких санкций применительно к ним в законе не предусмотрено.
 
Под штраф может попасть лишь «водитель» мощного самоката, если он едет без каски, у него нет прав категории М или А и ему нет 16 лет. В первом случае придется отдать 1 000 рублей, во втором до 15 000 рублей, в третьем — до 30 000 рублей и отвечать уже будут родители. Право (и обязанность) контроля за соблюдением этой части требований к эксплуатации электросамокатов, возложена на полицейских, патрулирующих означенные территории.
 
Добавим, что прошедшая информация о появлении на острове Татышев дорожных знаков, запрещающих движение по его территории электросамокатов мощностью свыше 250 Вт, не совсем достоверна. Дело в том, что это не знаки (в смысле Правил дорожного движения), а, условно говоря, таблички, информационные стенды. Установила их администрация острова, а не ГИБДД. И, как говорят в ведомстве, они никак не ограничвают въезд на территорию Татышева подобных устройств.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает дождливая неделяКрасноярск ожидает дождливая неделя
  • Заболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениямЗаболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениям
  • Красноярцы хотят получать самый большой БОД в странеКрасноярцы хотят получать самый большой БОД в стране
  • В Красноярске 11 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»В Красноярске 11 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»
  • ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/чГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.