Красноярску разработали правила использования самокатов

Особых санкций к их нарушителям пока не предусмотрено — нет законных оснований. Но они могут появиться к следующему сезону — соответствующая работа уже ведется.

Мэрия Красноярска, ГИБДД и прокатчики самокатов пописали свод правил, регламентирующих использование этого вида транспорта, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В первую очередь, новые правила регулирую скорость движения самокатов. Так, на Ярыгинской набережной, острове Татышев, в парках и скверах она не должна превышать 20 км/ч. Такое же ограничение будет действовать с 17:00 до 23:00 на улицах Робеспьера, Республики, Коммунистическая и других, включая площадь Мира. А по тротуарам проспекта Мира и по Виноградовскому мосту можно будет ездить не быстрее, чем 15 км/ч.

Также теперь регламентированы правила парковки самокатов — их нельзя пристегивать к дорожным знакам, светофорам, опорам освещения и связи, уличной мебели. Сама же техника должна быть исправна: с работающими тормозами, передней фарой и ограничителем скорости.

Подписание соглашения — это результат долгой и плодотворной работы с администрацией Красноярска. Мы рады, что многие наши предложения были услышаны и приняты. В частности, про виртуальные парковки с разметкой на асфальте, которые позволят аккуратно размещать самокаты в специально отведенных местах», — говорит владелец сервиса по прокату самокатов Дмитрий Чуйко.

Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь .

В сезон 2021 года по улицам Красноярска ездило более 1 600 арендованных самокатов. Нередко они становились причиной недовольства горожан, а иногда и ДТП. Подобная тенденция, по данным ГИБДД, отмечалась в городе с 2019 года.

На данный момент не существует каких-либо норм и правил, регулирующих передвижение этих средств. Очень правильно, что и прокатчики, и администрация заинтересованы в регулировании этого вопроса», — говорит представитель дорожных полицейских Антон Гостев.

В мэрии пояснили, что пока к нарушителям новых правил никаких санкций применяться не будет, поскольку законодательно закрепленных оснований для этого нет. Однако к следующему сезону все может измениться.

Правила были приняты в конце сезона этого года, чтобы законодатели смогли, учитывая в том числе и их, подготовить необходимые изменения в законы. И такая работа на федеральном уровне уже ведется», — рассказали в муниципалитете.

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