Остаемся зимовать: проспект Мира планируют сделать пешеходным на зимние каникулы
Пешеходный проект «В центре Мира» планируют продолжить зимой. Обсуждается идея о перекрытии части улицы на время зимних каникул.
Сезон пешеходного проекта подходит к концу —на дворе осень. Он получился до обидного коротким — из-за пандемии Мира открыли, закрыли, вновь открыли, но тут наступило неизбежное похолодание. Однако власти намерены возобновить пешеходный эксперимент на время рождественских каникул, что вполне логично. Красноярцы с удовольствием гуляют на «Белой ярмарке», презрев морозы. Так что променад на Мира будет востребован.
Я думаю, что нам удалось реализовать задуманное, и это было понятно еще на самых первых выходных в июне. Сейчас обсуждается повторение проекта и на зимних праздниках, — прокомментировала пресс-секретарь мэра Красноярска Светлана Скрипальщикова.