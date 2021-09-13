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Остаемся зимовать: проспект Мира планируют сделать пешеходным на зимние каникулы

Остаемся зимовать: проспект Мира планируют сделать пешеходным на зимние каникулы
Иллюстрация: Инстаграм

Пешеходный проект «В центре Мира» планируют продолжить зимой. Обсуждается идея о перекрытии части улицы на время зимних каникул.

#НОВОСТИ

Сезон пешеходного проекта подходит к концу —на дворе осень. Он получился до обидного коротким — из-за пандемии Мира открыли, закрыли, вновь открыли, но тут наступило неизбежное похолодание. Однако власти намерены возобновить пешеходный эксперимент на время рождественских каникул, что вполне логично. Красноярцы с удовольствием гуляют на «Белой ярмарке», презрев морозы. Так что променад на Мира будет востребован.

 Я думаю, что нам удалось реализовать задуманное, и это было понятно еще на самых первых выходных в июне. Сейчас обсуждается повторение проекта и на зимних праздниках, — прокомментировала пресс-секретарь мэра Красноярска Светлана Скрипальщикова.

Автор: Петр Савельев
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