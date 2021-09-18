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Стал известен перечень выходных дней в 2022 году для красноярцев

Стал известен перечень выходных дней в 2022 году для красноярцев
Иллюстрация: twimg.com

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году, согласно которому новогодние праздники продлятся 10 дней, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

#НОВОСТИ

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников — четыре дня с 7 по 10 мая.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — 6, 7, 8 число. Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11, 12, 13 июня и 4, 5, 6 ноября.

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Автор: Петр Савельев
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