Стал известен перечень выходных дней в 2022 году для красноярцев
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2022 году, согласно которому новогодние праздники продлятся 10 дней, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.
Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников — четыре дня с 7 по 10 мая.
В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — 6, 7, 8 число. Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11, 12, 13 июня и 4, 5, 6 ноября.
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