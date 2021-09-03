Туда нельзя: улицы Красноярска, по которым не надо ездить

На выходных в Красноярске будет полностью перекрыт проезд по двум улицам.

Причина полного ограничения движения транспорта — ремонтные работы на теплосетях. Об этом проинформировали в компании СГК.

Закрыта ул. Семафорная через перекресток с ул. Матросова в сторону Пашенного. Объезд возможен только через кольцо на Предмостной площади. А также ул. Северная между Северо-Енисейской и Щетинкина. Объезжать придется по ул. Озерной.

Помимо этих улиц ограниченно движение на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» рядом с остановкой «Возрождение-Кредит» и на перекрестке ул. Сурикова и Карла Маркса.

В СГК пояснили, что ограничения продлятся до конца сентября.