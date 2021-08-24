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«Центр мира» снова откроют на ближайших выходных

«Центр мира» снова откроют на ближайших выходных
Иллюстрация: stolitca24.ru

В Красноярске 28 августа участок проспекта Мира вновь сделают пешеходным, — поделился новостью глава города в соцсетях.

#НОВОСТИ

Проезжую часть центрального проспекта краевого центра вновь отдадут пешеходам уже в эти выходные.

Напомним, проект был запущен летом текущего года, но его почти сразу пришлось приостановить из-за пандемии.

Здоровье красноярцев по-прежнему остаётся одной из наших главных общих задач. Поэтому прошу вас не забывать соблюдать социальную дистанцию, чаще обрабатывать руки и стараться носить маску даже на улице», - попросил Сергей Ерёмин.

Три квартала проспекта Мира перекроют уже 28 августа. Для проезда оставят только ул. Диктатуры Пролетариата.

Завершить проект планируют в середине сентября, но многое будет зависеть от погоды.

Давайте вместе насладимся последними тёплыми деньками», - написал мэр.

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Автор: Петр Савельев
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