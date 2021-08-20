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Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер
Иллюстрация: коллаж ДК

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Манн, Иванов и Фербер». И с удовольствием представляет новинки августа-2021 - с пользой для бизнеса и для души.

#НОВОСТИ

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития. Для тех, кто интересуется развитием технологий и бизнес-процессов. Для всех, кто интересуется будущим человечества.

 

Эльза Пунсет

Книга маленьких побед. 250 идей для саморазвития

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 1Мы отлично знаем, что делать, когда голодны, испытываем жажду или хотим спать. Но большинство из нас не понимает, что делать, когда мы расстроены или разочарованы. На помощь приходит эмоциональная тренировка — небольшие действия, которые помогут улучшить эмоциональное благополучие. В своей книге Эльза Пунсет показывает, как это сделать, применяя к нашим повседневным проблемам знания о социальном и эмоциональном интеллекте. Стресс на работе, эмоциональный климат дома, внутренний пессимист, который подает голос в самые неподходящие моменты, страх или гнев, разъедающие нас, — все эти ситуации перестанут быть для вас тупиковыми. Прочитайте эту книгу, и вы будете знать, как с ними справиться. Книга содержит иллюстрации. Прекрасный подарок для всех, кто хочет изменить жизнь к лучшему шаг за шагом.

 

Бенджамин Харди

Гибкая личность. Как избавиться от ограничивающих убеждений и изменить свое будущее

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 2Книга освободит вас от ограничивающих убеждений — своих и тех, которые были кем-то навязаны. Многие думают, что личность — это совокупность врожденных и неизменных черт характера, а для достижения успеха нужно точно определить ее тип. Но результаты тестов загоняют нас в ненужные рамки. Получается самосбывающееся пророчество: мы следуем определенному набору шаблонов, и будущее строится от прошлого. На самом деле личность постоянно меняется: сегодня вы не такой, как год назад. При этом ярлык, который вы на себя навешиваете, ограничивает ваши возможности. Если бы не он, вы ориентировались бы на конкретные обстоятельства и цели. В книге задаются вопросы, которые заставляют задуматься о своей личности и о будущем, которое вы выбираете сами. Автор приводит примеры того, как люди полностью меняли свою жизнь, хотя казалось, что она была предопределена обстоятельствами.

 

Джеймс Кузес, Барри Познер

Вызов лидерства. Пять практик выдающихся руководителей

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 3Книга о том, как выдающимся лидерам удается претворить слова в дела, видение в реальность, препятствия в улучшения, разобщенность в сплоченность, риски в поощрение; о том, насколько важна фигура лидера для создания в компании благотворного климата, при котором любые вызовы обращаются в успех. Это манифест для эффективного руководства, основанный на исследованиях и написанный ведущими экспертами в области лидерства. Книга позиционирует лидерство как навык, которому нужно учиться, и как отношения, которые нужно воспитывать, чтобы реализовать свой потенциал. Вы узнаете, как выдающиеся лидеры достигают высот, и как развивать свои лидерские навыки, чтобы обеспечивать качественные результаты каждый день, и как взрастить эти навыки в себе. Хороший лидер добивается своего; великий лидер ставит цели, вдохновляет других и достигает большего. Эта книга подчеркивает разницу между хорошим и великим лидером и показывает, как преодолеть пропасть между тем, чтобы сделать свою работу и сделать свою работу выдающейся.

 

Тимоти Кларк и Брюс Блэкстоун Хейзен

Бизнес-модели для команд. Как работает ваша компания и какую роль (на самом деле) играет каждый сотрудник

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 4Компания работает (и зарабатывает) гораздо лучше, когда каждый сотрудник и команда в целом понимают свою роль в создании ценности для клиентов, независимо и увлеченно работают над достижением общих целей, снижением текучки кадров, обучением и формированием корпоративной культуры. Для этого нужно описать ее бизнес-модель, а это требует некоторой подготовки. Невозможно чисто словесно описать и объяснить такую сложную и многомерную систему, как организация. Правильно ли распределены роли в команде? Определены ли приоритеты? Освещается ли, как компания создает ценность? Чтобы понять все это, руководителю нужны инструменты, которые помогут увидеть всю систему и ее взаимосвязи сразу. В этой книге вы найдете шаблон бизнес-модели, наклейки с заметками, флипчарты и рисунки и узнаете, как всем этим пользоваться. Книга будет особенно полезна тем, кто сталкивается с большими изменениями внутри компании или вне ее.

 

Эдмунд Борн и Лорна Гарано

Тревожность.  10 шагов, которые помогут избавиться от беспокойства

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 5Эта книга о том, как справиться с тревожностью. Небольшой набор практических стратегий поможет вам лучше понять свою тревожность, — и справиться с ней, независимо от ее формы. Тревожность — неизбежная часть жизни в наше время. В повседневной жизни возникает множество ситуаций, когда уместно и разумно реагировать с некоторой тревогой. Стратегии, описанные в этой книге, могут быть полезны любому, кто испытывает нормальные, обычные тревожные реакции (иными словами, всем), а также тем, кто имеет дело с конкретным тревожным расстройством.

 

Павел Бабяк и Роберт Хаэр

Змеи в костюмах. Как защититься от психопатов на работе

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 6Книга о психопатах на работе, их деструктивном поведении и стратегиях противостояния им. Все чаще именно впечатление лидера команды и других участников оказывается важнее реальных показателей. Это создает благоприятную среду для процветания офисных хищников, которые обладают своеобразным шармом и навыками манипуляций. Они способны принимать сложные решения, прекрасно контролируют эмоции и не теряются в трудных ситуациях. Поначалу коллеги даже не замечают их деструктивного поведения. А зря. Эта книга поможет вам вовремя распознать токсичного коллегу, подчиненного, руководителя и не пострадать от его действий. Вы научитесь не только идентифицировать психопатов по их характерным чертам, стратегиям поведения, методам управления жертвами и мотивации, но и найдете свой способ защиты.

 

Дэйв Эспри

Меняя правила. Что помогает лидерам, новаторам и неординарным личностям побеждать

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 7Представьте, что 450 успешных, выдающихся людей согласились по очереди встретиться с вами лично и поговорить. Скорее всего, вы бы захотели узнать, какие секреты и принципы помогают им добиваться впечатляющих результатов в разных сферах жизни. Дэйв Эспри именно это и сделал. Он взял интервью у лучших из лучших в разных профессиях, причем некоторые из его собеседников были первопроходцами в своих сферах деятельности: смелые исследователи, чьи идеи шли вразрез с основными направлениями научной мысли, знаменитые спортсмены, биохимики и врачи-новаторы, нашедшие новые способы борьбы с болезнями, лидеры в индустрии личностного роста, а еще писатели, художники, яркие представители делового мира и многие другие, кто мог поделиться чем-то важным и полезным. Затем он проанализировал все советы и идеи и сформулировал 46 правил, с помощью которых можно стать умнее, быстрее и счастливее. В своей книге он предлагает схему, позволяющую достичь многого в тех делах и направлениях, которые по душе лично вам.

 

Нир Эяль

Неотвлекаемые. Как управлять своим вниманием и жизнью

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 8Эта книга — ключ к тому, как выжать максимум из технологий, не давая им выжать максимум из нас. Нир Эяль, который в бестселлере «На крючке» рассказал, как бренды цепляют наше внимание, в новой книге объясняет, как не попадаться на тот самый крючок, удерживая внимание на по-настоящему важных вещах. Эяль выявляет особенности человеческой психики, которые побуждают нас отвлекаться. Он рассказывает, почему проблему нельзя решить, просто отказавшись от технических устройств. Воздержание в данном случае невозможно и заставляет нас хотеть большего. Но у отвлечений есть ахиллесова пята. Эяль раскрывает секрет, как человеку все-таки делать то, что он решил делать. Ответ — в авторской четырехступенчатой модели, в основу которой положены результаты многочисленных исследований.

 

Мэттью Маккей, Джеффри Вуд и Джеффри Брэнтли

Эмоциональный баланс. 12 навыков, которые помогут обрести гармонию

Что читать? 9 главных книг августа с Марией Райдер 9Иногда эмоции похожи на сметающую все на своем пути приливную волну. Но чем больше вы пытаетесь их задавить, тем сильнее они становятся. Это карманное руководство, основанное на диалектической поведенческой терапии (ДПТ), предлагает емкие стратегии управления непреодолимыми эмоциями — где бы они ни проявились. В этом справочнике, который можно брать с собой куда угодно, клинические психологи и авторы Мэттью Маккей, Джеффри Вуд и Джеффри Брэнтли предлагают быстрые и простые стратегии, которые помогут взять под контроль свои эмоции и начать жить той жизнью, которой вы хотите. Используя эту удобную маленькую книгу, вы обретете свободу от подавляющих мыслей и чувств, откроете для себя спокойствие, улучшите свои отношения и почувствуете себя в гармонии с миром и с собой.

 

Информация предоставлена издательством «Манн, Иванов и Фербер».

 

Автор: Петр Савельев
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