Скрипачка из Красноярска стала концертмейстером Берлинской государственной капеллы

В Германию она переехала в возрасте 20 лет, чтобы продолжить обучение, которым раньше занимался ее отец, почле чего успела сыграть со множеством известных симфоническх оркестров мира.

Уроженку Красноярска скрипачку Римму Бенюмову назначили концертмейстером Берлинской государственной капеллы. Об этом сообщил журнал The Strad.

Ее оркестровый опыт включает в себя игру в качестве заместителя концертмейстера Дрезденской филармонии, оркестра Немецкой оперы в Берлине в качестве члена академии и Российско-немецкой музыкальной академии под руководством Валерия Гергиева», — пишет издание.

Римма Бенюмова на следующий день после открытия нового концертного сезона в качестве концертмейстера

Римма Бенюмова переехала в Германию семь лет назад. Ей тогда было 20. Поводом для этого стало поступление в Высшую школу музыки Ханна Эйслера в Берлин, где она стала аспиранткой известного шведского скрипача и педагога профессора Ульфа Валлина. Ранее ее обучением занимался отец — известный скрипач Михаил Бенюмов.

В копилке Бенюмовой множество наград, полученных за победы в различных международных конкурсах. Например, конкурс Виктора Третьякова, Международный конкурс струнных Шенфельда, конкурсы Давида Ойстраха и Антона Рубинштейна.

В последний раз Римма Бенюмова выступала в Красноярске в марте этого года — в Доме офицеров она сыграла «Времена года» Астора Пьяццоллы с Красноярским камерным оркестром.