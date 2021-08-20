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Скрипачка из Красноярска стала концертмейстером Берлинской государственной капеллы

Скрипачка из Красноярска стала концертмейстером Берлинской государственной капеллы
Иллюстрация: acebook.com/benyumova

В Германию она переехала в возрасте 20 лет, чтобы продолжить обучение, которым раньше занимался ее отец, почле чего успела сыграть со множеством известных симфоническх оркестров мира.

#НОВОСТИ
Уроженку Красноярска скрипачку Римму Бенюмову назначили концертмейстером Берлинской государственной капеллы. Об этом сообщил журнал The Strad.
Ее оркестровый опыт включает в себя игру в качестве заместителя концертмейстера Дрезденской филармонии, оркестра Немецкой оперы в Берлине в качестве члена академии и Российско-немецкой музыкальной академии под руководством Валерия Гергиева», — пишет издание.
Скрипачка из Красноярска стала концертмейстером Берлинской государственной капеллы 1
Римма Бенюмова на следующий день после открытия нового концертного сезона в качестве концертмейстера
 
Римма Бенюмова переехала в Германию семь лет назад. Ей тогда было 20. Поводом для этого стало поступление в Высшую школу музыки Ханна Эйслера в Берлин, где она стала аспиранткой известного шведского скрипача и педагога профессора Ульфа Валлина. Ранее ее обучением занимался отец — известный скрипач Михаил Бенюмов.
 
В копилке Бенюмовой множество наград, полученных за победы в различных международных конкурсах. Например, конкурс Виктора Третьякова, Международный конкурс струнных Шенфельда, конкурсы Давида Ойстраха и Антона Рубинштейна.
 
В последний раз Римма Бенюмова выступала в Красноярске в марте этого года — в Доме офицеров она сыграла «Времена года» Астора Пьяццоллы с Красноярским камерным оркестром.
Автор: Евгений Волошинский
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