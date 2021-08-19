Трасса на Дивногорск обзавелась импульсной подсветкой разметки

Сложный участок в районе 31-го километра автодороги Красноярск-Дивногорск обозначили разметкой, которая светится и мерцает.

Подсветка включается с наступлением темноты, когда видимость на трассе снижается. Современная разметка начала работать буквально накануне, поэтому водители уже смогли оценить её.

Маячки, вмонтированные в дорожное покрытие, обозначают осевую разделительную линию и чётко указывают направление движения», — рассказали в ГИБДД края.

Такая же подсветка установлена на расположенном поблизости нерегулируемом пешеходном переходе.

Светильники закреплены в покрытии так, чтобы не мешать движению, и могут выдержать наезд даже тяжёлого грузовика» — отметили инспекторы.

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