Трасса на Дивногорск обзавелась импульсной подсветкой разметки
Сложный участок в районе 31-го километра автодороги Красноярск-Дивногорск обозначили разметкой, которая светится и мерцает.
Подсветка включается с наступлением темноты, когда видимость на трассе снижается. Современная разметка начала работать буквально накануне, поэтому водители уже смогли оценить её.
Маячки, вмонтированные в дорожное покрытие, обозначают осевую разделительную линию и чётко указывают направление движения», — рассказали в ГИБДД края.
Такая же подсветка установлена на расположенном поблизости нерегулируемом пешеходном переходе.
Светильники закреплены в покрытии так, чтобы не мешать движению, и могут выдержать наезд даже тяжёлого грузовика» — отметили инспекторы.
По теме
-
Еще 14 камер начали следить за водителями. Публикуем адреса
Новые камеры видеонаблюдения начинают работать с сегодняшнего дня. Контракты по аренде оборудования были заключены между КГКУ «КрУДор» и ООО «ТРАСТ».06.08.2021Новости ДККрасноярск
-
ОСАГО лишилось диагностической карты
Госдума решила, что автовладельцы могут получать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Закон принят 15 июня в третьем итоговом чтении.15.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Запрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцев
Ограничения введены лишь для кикшеринговых компаний, работающих на этих территориях Красноярска, с которыми удалось договориться. Правда, санкций за несоблюдение договоренности не предусмотрено.15.06.2021Новости ДККрасноярск
-
ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
Михаил Черников, глава ГИБДД РФ, заявил, что «категорически против снижения порога максимальной скорости с 60 до 30 км/ч», — сообщает «РИА Новости».14.06.2021Новости ДККрасноярск