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Трасса на Дивногорск обзавелась импульсной подсветкой разметки

Трасса на Дивногорск обзавелась импульсной подсветкой разметки
Иллюстрация: therichworks.co.uk

Сложный участок в районе 31-го километра автодороги Красноярск-Дивногорск обозначили разметкой, которая светится и мерцает.

#НОВОСТИ

Подсветка включается с наступлением темноты, когда видимость на трассе снижается. Современная разметка начала работать буквально накануне, поэтому водители уже смогли оценить её.

Маячки, вмонтированные в дорожное покрытие, обозначают осевую разделительную линию и чётко указывают направление движения», — рассказали в ГИБДД края.

Такая же подсветка установлена на расположенном поблизости нерегулируемом пешеходном переходе.

Светильники закреплены в покрытии так, чтобы не мешать движению, и могут выдержать наезд даже тяжёлого грузовика» — отметили инспекторы.

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Автор: Петр Савельев
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