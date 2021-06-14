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ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч

ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
Иллюстрация: press.lv

Михаил Черников, глава ГИБДД РФ, заявил, что «категорически против снижения порога максимальной скорости с 60 до 30 км/ч», — сообщает «РИА Новости».

#НОВОСТИ

Г-н Черников предложил людям, лоббирующим данные идеи

сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности ограничений».

Кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить

втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов».

Напомним, что в конце мая с идеей снижения скорости для всех городов мира до 30 км/ч выступила ООН, инициативу поддержал московский департамент транспорта.

Михаил Черников, экс-начальник управления ГИБДД ГУВД Красноярского края, также заявил, что МВД

выступает против снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч».

Речь идет о норме КоАП, согласно которой штраф за превышение менее чем на 20 км/ч не выносится. Дискуссии о снижении лимита ведутся с 2014 года на разных уровнях, о чем неоднократно рассказывалось в СМИ.

 

Автор: Петр Савельев
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