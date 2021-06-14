ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
Михаил Черников, глава ГИБДД РФ, заявил, что «категорически против снижения порога максимальной скорости с 60 до 30 км/ч», — сообщает «РИА Новости».
Г-н Черников предложил людям, лоббирующим данные идеи
сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности ограничений».
Кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить
втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов».
Напомним, что в конце мая с идеей снижения скорости для всех городов мира до 30 км/ч выступила ООН, инициативу поддержал московский департамент транспорта.
Михаил Черников, экс-начальник управления ГИБДД ГУВД Красноярского края, также заявил, что МВД
выступает против снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч».
Речь идет о норме КоАП, согласно которой штраф за превышение менее чем на 20 км/ч не выносится. Дискуссии о снижении лимита ведутся с 2014 года на разных уровнях, о чем неоднократно рассказывалось в СМИ.