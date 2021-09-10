«Возникают конфликты, срываются рейсы»: в автобусах снова нашли антимасочников

Красноярские автобусы продолжают проверять на предмет соблюдения противоэпидемиологических мер. Очередной рейд показал: в автобусах по-прежнему есть те, кто не носит маски.

Специалисты проверил 26 автобусных средств и за час работы вынесли 2 предупреждения водителям и составили три протокола на пассажиров.

Теперь нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В мэрии рассказали: красноярцы не всегда осознают, что ношение маски помогает пассажирам защитить соседей по автобусу.

Находятся те, кто отказывается использовать средства защиты. Именно из-за таких пассажиров возникают конфликты, срываются рейсы и проводятся ежедневные проверки», — отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

В целом же по итогам рейда стало понятно, что, в основном, в автобусах соблюдаются необходимые противоэпидемиологические меры.

Так, во многих транспортных средствах установлены санитайзеры и даже есть одноразовые маски.

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