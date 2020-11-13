«Пьяные» рейды: красноярских водителей массово проверят на трезвость

В 4 районах Красноярска на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом предупреждают в ГИБДД города.

На выходных госавтоинспекторы Красноярска выйдут на улицы, чтобы проверить водителей на трезвость — запланирован масштабный рейд «Нетрезвый водитель».

Сразу в четырех районах города полицейские проведут тотальные проверки на трезвость с тщательным контролем за проезжающим транспортом. Известно, что «облавы» проедут и на левом, и на правом берегах. Однако конкретные точки патрулирования держатся в секрете.

Добавим, что по данным ГИБДД, за 10 месяцев 2020 года в Красноярске и Дивногорске произошло 97 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в результате которых 8 человек погибли и 117 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. Отказ от прохождения освидетельствования влечет аналогичные последствия.