Депутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновников

В Красноярском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. На 27 октября диагноз подтвердился у 277 человек, из них 69 случаев - в столице региона. Это максимум с мая.

Первый заместитель мэра Красноярска Алексей Давыдов на внеочередной сессии горсовета рассказал, что сотрудники районных администраций, Роспотребнадзора и полицейские продолжают рейды по выявлению нарушителей мер профилактики.

За последнее время были составлены протоколы о нарушении требований на шесть ночных клубов и два рынка. После введения масочного режима с линии сняли 180 пассажирских автобусов, в которых он не соблюдался. Всего полицейские составили 1834 протокола, из них 1519 дошли до суда.

На обработку многоквартирных домов 69 управляющим компаниям из краевого бюджета выделили 10 миллионов рублей. Еще столько же потратят на приобретение масок для учителей в школах.

Одним из главных вопросов на сессии стало обеспечение транспортом врачей, поскольку скорая помощь не справляется из-за роста числа заболевших. Парламентарии предложили главе города Сергею Еремину задействовать для помощи медикам автомобили мэрии, районных адимнистраций и горсовета.

По словам депутата Николая Олюнина, весной, во время первой волны пандемии, он был в волонтерском штабе. Уже тогда врачи нуждались в дополнительном транспорте, но сейчас, как отметил Олюнин, ситуация стала хуже.

«К счастью, в соцсетях и мессенджерах есть группы, где люди предлагают свои услуги по развозу врачей на вызовы. Я считаю, что каждый депутат должен провести в своем округе работу с людьми и докторами. Чтобы одни не стеснялись помогать, а другие не стеснялись просить о помощи», - заключил он.