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Конкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатов

Конкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатов
Иллюстрация: myslo.ru

В Красноярске стало еще больше электросамокатов: покататься жители нашего города теперь могут и на транспорте от компании «Берисамокат». Для этого нужно скачать приложение.

#НОВОСТИ

Бизнесмены уже расположили свои самокаты на Центральной набережной. В ближайшее время они могут появиться и на острове Татышев.

Согласно тарифам, опубликованным на сайте фирмы, час проката обойдётся красноярцам в 399 рублей. Если выбирать поминутно - старт идет с 6 рублей.

Чтобы воспользоваться электросамокатом, нужно скачать специальное приложение от «Берисамокат».

Условия пользования такие же, как и у других компаний: чтобы завершить поездку, необходимо найти ближайшую парковку, оставить там самокат и отправить фотографию припаркованного и пристёгнутого транспортного средства.   

Отметим, «Беритсамокат» работают по франшизе. Представительства компании уже есть в Калининграде, Оренбурге Смоленске, Туве и Ярославле.

Ранее DK.RU сообщал о том, что в Красноярске появились электросамокаты от компании Whoosh. Бизнесмены анонсировали размещение в городе тысячи самокатов современной модели.

 

 

Автор: Юлия Тарабан
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