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В Красноярск зашел федеральный сервис аренды самокатов

В Красноярск зашел федеральный сервис аренды самокатов
Иллюстрация: Whoosh

Компания Whoosh анонсировала размещение тысячи самокатов современной модели, созданной специально для этого сервиса. Воспользоваться кикшерингом можно с помощью мобильного приложения.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба сервиса, максимальная скорость самокатов - 20-25 км/ч, а в зонах большого скопления пешеходов, в парках и скверах ее системно ограничивают до 15 км/ч. В чисмле таких зон обозначен, например, Центральный парк. Сервис заявляет также, что в «прошивке» самоката указаны и зоны, не предназначенные для такого вида транспорта, в них самокат просто не поедет. Например, на Красной площади и Мемориале Победы.

На данный момент Whoosh работает в 17 городах России.

Напомним, что резко возросшая популярность самокатов и особенно дорожно-транспортные происшествия с участием самокатчиков стали одной из наиболее обсуждаемых тем в общественном пространстве в последний месяц. Дискуссия ведется вокруг безопасности этого вида транспорта и контроля за соблюдением ПДД.

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Автор: Петр Савельев
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