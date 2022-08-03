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В Красноярске с 4 августа ограничат движение по улице Кирова. Это надолго

В Красноярске с 4 августа ограничат движение по улице Кирова. Это надолго
Иллюстрация: admkrsk.ru

Специалисты будут проводить ремонт теплосети по улице Кирова, 37. Чтобы обеспечит безопасность дорожного движения, улицу решили перекрыть до конца августа.

#НОВОСТИ

Как сообщили в мэрии Красноярска, перекрыты полосы движения на участке от дома № 33 по ул. Кирова до ул. Марковского.

По ул. Кирова от ул. Ленина до дома № 33 по ул. Кирова и от ул. Ады Лебедевой до ул. Марковского будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».

«По ул. Кирова на участке от ул. Ады Лебедевой до ул. Марковского будет организовано двустороннее движение», — рассказали в администрации.

Отметим, улицу закрывают для движения 4 августа в 9.00, открывают — 30 августа в 20.00.

admkrsk.ru

Ранее DK.RU сообщал, что из-за ремонта теплосети движение частично закрыли по ул. Сурикова. Ездить там нельзя будет до 14 августа.

Кроме того, из-за ремонтов мостов в центре Красноярске движение перекрыли до конца сентября.

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Автор: Юлия Тарабан
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