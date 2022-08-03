В Красноярске с 4 августа ограничат движение по улице Кирова. Это надолго
Специалисты будут проводить ремонт теплосети по улице Кирова, 37. Чтобы обеспечит безопасность дорожного движения, улицу решили перекрыть до конца августа.
Как сообщили в мэрии Красноярска, перекрыты полосы движения на участке от дома № 33 по ул. Кирова до ул. Марковского.
По ул. Кирова от ул. Ленина до дома № 33 по ул. Кирова и от ул. Ады Лебедевой до ул. Марковского будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».
«По ул. Кирова на участке от ул. Ады Лебедевой до ул. Марковского будет организовано двустороннее движение», — рассказали в администрации.
Отметим, улицу закрывают для движения 4 августа в 9.00, открывают — 30 августа в 20.00.
Ранее DK.RU сообщал, что из-за ремонта теплосети движение частично закрыли по ул. Сурикова. Ездить там нельзя будет до 14 августа.
Кроме того, из-за ремонтов мостов в центре Красноярске движение перекрыли до конца сентября.
Читайте также:
-
В Красноярске ограничено движение по Аэровокзальной
В Красноярске рабочие приступили к капитальному ремонту теплосетей на Аэровокзальной.
-
Мост через Качу на Перенсона закроют на ремонт
Работы продлятся почти три месяца. Все это время придется ездить в объезд, для этого одну из улиц временно сделают односторонней.
-
В микрорайоне Ветлужанка закроют улицу для проезда
Завтра, 23 июня, будет перекрыта для проезда транспорта улица Словцова в микрорайоне Ветлужанка.
-
В Красноярске на ул. Парижской Коммуны закроют проезд
Проезд транспорта на по участку ул. Парижской Коммуны будет ограничен с 8 часов 25 мая до 20 часов 10 июня. Решение приняли в связи с ремонтом тепловых сетей.
-
Часть центральной улицы в Красноярске перекроют на месяц
Проезд в районе театра оперы и балета закроют на месяц в связи с ремонтами сетей.