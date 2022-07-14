В Красноярске начался ремонт мостов. Пришлось перекрыть проезд

В Красноярске стартовали ремонтные работы четырех мостов — трех мостов через Качу и путепровода на ул. Мичурина через проспект Красноярский рабочий. Работы будут проводиться до конца сентября.

Сейчас дорожники проводят демонтаж, убирают старый асфальт и разбирают бетонные основания плит. После того, как эта работа будет закончена, специалисты приступят к ремонту мостовых балок.

Отметим, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы, дорожникам пришлось полностью перекрыть проезд на мосту через улицу Перенсона.

На Брянской и Мичурина дороги перекрыли лишь частично.

Напомним, мост через Качу на Перенсона закрыли для движения транспорта 9 июля. Автомобилистам приходится ездить в объезд, для этого ул. Обороны временно сделали односторонней.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае в этом году достроят дороги к Высокогорскому мосту — они будут двухполосными с шириной проезжей части в 7 метров. Сдать сам мост должны к концу 2023 года.

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