В Красноярске начался ремонт мостов. Пришлось перекрыть проезд
В Красноярске стартовали ремонтные работы четырех мостов — трех мостов через Качу и путепровода на ул. Мичурина через проспект Красноярский рабочий. Работы будут проводиться до конца сентября.
Сейчас дорожники проводят демонтаж, убирают старый асфальт и разбирают бетонные основания плит. После того, как эта работа будет закончена, специалисты приступят к ремонту мостовых балок.
Отметим, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы, дорожникам пришлось полностью перекрыть проезд на мосту через улицу Перенсона.
На Брянской и Мичурина дороги перекрыли лишь частично.
Напомним, мост через Качу на Перенсона закрыли для движения транспорта 9 июля. Автомобилистам приходится ездить в объезд, для этого ул. Обороны временно сделали односторонней.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае в этом году достроят дороги к Высокогорскому мосту — они будут двухполосными с шириной проезжей части в 7 метров. Сдать сам мост должны к концу 2023 года.
Читайте также:
-
В нескольких районах Красноярска горячую воду отключат на 2 недели раньше
В четырех районах города горячую воду отключат раньше запланированного срока — отключения пройдут с 1 по 10 августа, об этом предупредили специалисты «Сибирской генерирующей компании».
-
В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
На развязке дорог Обход Красноярска и Красноярск — Солонцы временно изменится схема движения транспорта. С 20 по 22 июля там закроют правоповоротные съезды.
-
Красноярский край получит почти 4 млн рублей на дорожное строительство
Красноярскому краю одобрено выделение инфраструктурного бюджетного кредита в объёме 3,7 млрд рублей на реализацию двух проектов в сфере дорожного строительства в Красноярске и в Мотыгинском районе.
-
Мост через Качу на Перенсона закроют на ремонт
Работы продлятся почти три месяца. Все это время придется ездить в объезд, для этого одну из улиц временно сделают односторонней.