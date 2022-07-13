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В нескольких районах Красноярска горячую воду отключат на 2 недели раньше

В нескольких районах Красноярска горячую воду отключат на 2 недели раньше
Иллюстрация: pixabay.com Автор: slavoljubovski

В четырех районах города горячую воду отключат раньше запланированного срока — отключения пройдут с 1 по 10 августа, об этом предупредили специалисты «Сибирской генерирующей компании».

#НОВОСТИ

В это время Красноярская ТЭЦ-2 будет проводить испытания теплосетей.

На время гидравлических испытаний без горячей воды останутся жители Октябрьского и Центрального районов, а также большей части Железнодорожного и Свердловского.

Напомним, изначально планировалось, что горячую воду в домах этих районов отключат с 15 по 24 августа.

При этом теплосети котельной № 5 будут проверены позже намеченного срока — с 15 по 22 августа (ранее работы планировали с 5 по 11 августа).

Отметим, график отключения холодной воды в этих районах также скорректируют.

Напомним, с 18 по 27 июня горячую воду отключат у потребителей, подключенных к Красноярской ТЭЦ-3. Там также пройдут испытания сетей.

Ранее DK.RU сообщал, что в нескольких районах Красноярска отменили отключение холодной воды — все благодаря тому, что Водоканал досрочно закончил ремонт на двух заборах.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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