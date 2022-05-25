В двух районах Красноярска решили не отключать холодную воду на выходных
С 27 по 29 мая на двое суток должны были отключить холодную воду в Ленинском и части Кировского районах. График отключений был согласован с администраций Красноярска.
Однако ремонтные работы были выполнены досрочно, поэтому остановка водозабора Нижне-Атамановского и масштабное отключение холодной воды по его контуру отменяется.
Об этом сообщил руководитель красноярских систем водоснабжения и водоотведения Олег Гончеров.
При этом подготовка к зиме объектов системы питьевого водоснабжения Ленинского и части Кировского районов в Красноярске будет выполняться точечно.
По остальным районам Красноярска график плановых остановок водозаборных сооружений для подготовки к новому отопительному сезону пока остается в силе.
Подробный график локальных ограничений в подаче холодного водоснабжения опубликован на сайте водоканала.
Ранее DK.RU сообщал о том, когда в домах красноярцев будет отключена горячая вода. Подробный график опубликовала компания СГК.
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