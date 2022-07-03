В Красноярске появится первое судно экофлота

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, спущен на воду.

Новое прогулочное судно построили на верфи судостроительной компании «Эмпериум» в Ленинградской области. В числе его преимуществ – отсутствие шума двигателей, экологичность, безопасность. Катамаран успешно спущен на воду. Ходовые испытания завершат до конца июля 2022 года.

Планируется, что к сентябрю судно прибудет в Красноярск», — сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Электрический катамаран Ecocruiser — первый прогулочный теплоход из серии экофлота На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. На борту — бар, туалеты, зарядки для телефонов. Утепление корпуса судна и системы обогрева позволяют сохранять в салоне температуру +20o С, при температуре воздуха за бортом от -5 до 0 градусов.

По словам Юлии Вехушиной, заместителя руководителя администрации губернатора края, катамаран станет локомотивом в развитии туристического флота в крае.

Добавим, в регионе также развивается инфраструктура водного туризма. Так, в Дивногорске введен в эксплуатацию причал на набережной. Новая береговая инфраструктура появится в Казачинском и Туруханском районах. В Красноярске планируют открыть центр водо-моторного спорта.