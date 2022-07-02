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С 1 июля в Красноярском крае выросли тарифы на электроэнергию

С 1 июля в Красноярском крае выросли тарифы на электроэнергию
Иллюстрация: Яндекс

С 1 июля расчеты за электроэнергию в Красноярском крае будут производиться по новому тарифу — повышенному.

#НОВОСТИ

В среднем по краю тарифы выросли на 5%. Это стандартная процедура, которая происходит каждый год в середине лета и связана с инфляцией.

Итак, с 1 июля за киловатт красноярцы будут платить 2,09 рубля в пределах социальной нормы и 3,36 рубля — сверх нормы. Теперь она выше старой на 11 и 16 копеек.

Отметим, новые тарифы установлены приказом министерства тарифной политики Красноярского края.

Добавим, также с июля изменятся тарифы на все коммунальные услуги: отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и газ. Их рост ограничен предельным индексом. Для Красноярска и Канска он равен 6,7%, для всех остальных районов Красноярского края — 4%. Это значит, что тарифы не могут вырасти больше этих показателей по отношению к декабрю 2021 года.  

Автор: Петр Савельев
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