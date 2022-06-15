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«Отключений не будет»: красноярский водоканал закончил ремонт на двух водозаборах

«Отключений не будет»: красноярский водоканал закончил ремонт на двух водозаборах
Иллюстрация: пресс-служба "КрасКом"

В части районов краевого центра не будут отключать холодную воду.

#НОВОСТИ
В Свердловском, Советском, а также частично в Кировском и Центральном районах Красноярска не будут отключать холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе "КрасКома".
 
Эти районы запитаны от водозаборов на островах Отдыха и Татышев. Их (водозаборы) планировали остановить на 17-19 июня и 1-3 июля для подготовке к зиме. Соответственно, была бы прекращена подача холодной воды. Однако водоканал сегодня досрочно закончил работы на этих объектах.
В связи с этим, в указанных районах отменяется масштабное отключение холодной воды. Ремонты уличных трубопроводов в контуре этих водозаборов водоканал выполнит точечно с локальным ограничением подачи коммунального ресурса», — сказали в организации.
Планы по отключению водозаборов в Гремячем логу и на острове Посадный остаются в силе. Они будут остановлены 5-7 августа и 22-24 июля соответственно.
 
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Автор: Петр Савельев
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