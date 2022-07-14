Дороги к Высокогорскому мосту достроят в этом году
Сейчас их готовность уже довольно высока, а по одной так вовсе — осталось совсем немного.
Чтобы оба объекта прослужили дольше, прочность дорожного полотна усилили слоем из георешётки и геотекстиля. В проекте также предусмотрели установку барьерного ограждения и знаков», — рассказали в Минтрансе.
Планировалось, что это произойдет в следующем году, но подрядчик решил не затягивать.
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