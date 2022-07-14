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Дороги к Высокогорскому мосту достроят в этом году

Дороги к Высокогорскому мосту достроят в этом году
Иллюстрация: krskstate.ru

Сейчас их готовность уже довольно высока, а по одной так вовсе — осталось совсем немного.

#НОВОСТИ
Подъезд к Высокогорскому мосту и транспортный обход поселка Высокогорский достроят до конца этого года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.
 
Первая из названных дорог сейчас готова почти на 60%, а вторая — на 76%.
 
Обе дороги будут двухполосными с шириной проезжей части в 7 метров, а обочин — 2,5 метра. Перспективная интенсивность движения составит около 3 000 автомобилей в сутки.
Чтобы оба объекта прослужили дольше, прочность дорожного полотна усилили слоем из георешётки и геотекстиля. В проекте также предусмотрели установку барьерного ограждения и знаков», — рассказали в Минтрансе.
Напомним, что контракт на строительство Высокогорского моста между компаниями «Мостострой-11» и «Трансмост» был заключен в июле 2020 года. Сдать его должны к концу 2023 года. Общая стоимость проекта составляет порядка 6 млрд рублей. Дороги же к мосту стали строить в 2021 году. На них планировалось потратить 1,3 млрд рублей. Закончить же работы обещали к концу лета 2022-го.
 
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Планировалось, что это произойдет в следующем году, но подрядчик решил не затягивать.

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Автор: Петр Савельев
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