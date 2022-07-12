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Мэрия Красноярска зарезервировала землю под расширение Свободного

пр. Свободный, район ул. Пролетарская
пр. Свободный, район ул. Пролетарская. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Проспекту планируется добавить еще две полосы движение за счет прилегающей земли.

#НОВОСТИ
Участок проспекта Свободный от ул. Годенко до ул. Пролетарская планируют расширить до шести полос. На днях заместитель мэра Красноярска Олег Животов подписал распоряжение о резервировании земель вдоль этого отрезка.
 
Теперь вдоль дороги в этом месте запрещено строить любые сооружения, которые могут дать их владельцам право собственности на эту землю. В общей сложности под ограничения попало 39 205 кв. м.
 
Мэрия Красноярска зарезервировала землю под расширение Свободного 1
 
Землю зарезервировали на три года. Видимо в этом горизонте власти и планируют провести реконструкцию Свободного. При этом контракт на выполнение реконструкции этого участка проспекта был заключен в марте этого года и должен быть исполнен до его (года) конца.
 
Торги, проходившие в конце февраля, выиграл Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий. Цена контракта — 12,767 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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