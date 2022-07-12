Мэрия Красноярска зарезервировала землю под расширение Свободного

Проспекту планируется добавить еще две полосы движение за счет прилегающей земли.

Участок проспекта Свободный от ул. Годенко до ул. Пролетарская планируют расширить до шести полос. На днях заместитель мэра Красноярска Олег Животов подписал распоряжение о резервировании земель вдоль этого отрезка.

Теперь вдоль дороги в этом месте запрещено строить любые сооружения, которые могут дать их владельцам право собственности на эту землю. В общей сложности под ограничения попало 39 205 кв. м.

Землю зарезервировали на три года. Видимо в этом горизонте власти и планируют провести реконструкцию Свободного. При этом контракт на выполнение реконструкции этого участка проспекта был заключен в марте этого года и должен быть исполнен до его (года) конца.

Торги, проходившие в конце февраля, выиграл Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий. Цена контракта — 12,767 млн рублей.

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