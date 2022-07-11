Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
61,26
62,04
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новое лицо большого города: карта новостроек

Новое лицо большого города: карта новостроек
Иллюстрация: ДК

Застройщики Красноярска научились удивлять. Каждая вторая новостройка города — объект с пригоршней изюма.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Микрорайон с рукотворным озером во дворе, высотка с пентхаусами и жилой комплекс с торговым центром — «ДК» выбрал самые интересные проекты. 

Smart-комплекс «Бульвар Цветов»

Новое лицо большого города: карта новостроек 1

Изюм: Smart-комплекс с модным бульваром-променадом и активити-парком с памп-треком
ул. Караульная, 43 
38,8 тыс. кв. м. 
17 этажей
2...3-комнатные квартиры
Р: наземная/107 м/м; подземная/354 м/м. 
4 кв. 2023
ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича. 
 

Семейный квартал «Барбарис»

Новое лицо большого города: карта новостроек 2

Изюм: Семейные планировки, двор как парк развлечений, семейная игровая и детский сад во дворе
ул. Шахтеров, 31Б 
38,9 тыс. кв. м.
17 этажей. 
2...4-комнатные квартиры. 
Р: наземная/77 м/м; подземная/254 м/м. 
3 кв. 2025
ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича. 
 

Микрорайон SCANDIS OZERO

Новое лицо большого города: карта новостроек 3

Изюм: Микрорайон с рукотворным озером и водопадом во дворе
 
 ул. Авиаторов, 18-34. 
74,6 тыс. кв. м. 
17 этажей. 
1...5-комнатные квартиры. 
Р: наземная/152 м/м; подземная/492 м/м. 
4 кв. 2024
ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича.
 

ЖК «Апрелевка» (2-я очередь)

Новое лицо большого города: карта новостроек 4

Изюм: дорожка в парк «Сибсталь». ул. Апрельская 4АБВ
26 тыс. кв. м.
17 этажей. 
1...4-комн. 
Р: наземная/183 м/м. 
4 кв. 2023 
СЗ «Этажи»
 

ЖК «Золотое Сечение» 

Новое лицо большого города: карта новостроек 5

Изюм: итальянские планировки с эркерными окнами и келлеры для каждой квартиры
ул. П. Железняка, 38А
17,2 тыс. кв. м.
16…18 этажей.
1...3-комн. + пентхаусы
Р: подземная/116 м/м.
В процессе сдачи в эксплуатацию. 
ГК «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
 
 

Сити-квартал «Бограда»

Новое лицо большого города: карта новостроек 6

Изюм: закрытый квартал в центре города с видом на Енисей
ул. Бограда, 113.
20 тыс. кв. м.
7…18 этажей
1...4-комн. 
Р: подземная/138 м/м.  4 кв. 2022
«СМ.сити»

 

Сити-квартал «Александровский»

Новое лицо большого города: карта новостроек 7

Изюм: закрытый квартал в центре Взлетки с собственным бульваром
 
ул. 78-й Добровольческой Бригады, 26. 
39 тыс. кв. м.
8…13 этажей. 
1...4-комн. 
Р: подземная/201 м/м.   
4 кв. 2022
«СМ.сити»
 

Жилой микрорайон UNIVERS

Новое лицо большого города: карта новостроек 8

Изюм: ЖК комфорт-класса с функциональными планировками и уникальным благоустройством  
пр-т Свободный, 64И
98 тыс. кв. м.
9…25 этажей.
от студий до 3-комн.
Р: подземная/728 м/м.
3 кв. 2025
ГК «СтройИнновация»
 
 

Жилой комплекс «Пушкин»

Новое лицо большого города: карта новостроек 9

Изюм: стильный ЖК комфорт-класса с красивейшим видом на город
ул. Ленина, 221
10,6 тыс. кв. м.
9…16 этажей.
1...4-комн.
Р: подземная/104 м/м.   
В процессе сдачи в эксплуатацию. 
ГК «СтройИнновация»
 

Жилой семейный микрорайон «Нанжуль-Солнечный»

Новое лицо большого города: карта новостроек 10

Изюм: школа и два детских сада в шаговой доступности
Мкрн. Солнечный.
300 тыс. кв. м (построено на данный момент). 
15…18 этажей.
1...4-комн.
Р: наземная/в среднем 101 м/м для каждого дома.
Сдача поэтапная, до 2030
УСК «Сибиряк»

 

Район «Красноярск-Сити» 

Новое лицо большого города: карта новостроек 11

Изюм: район с историческим значением
Центральный район Красноярска 
около 1 млн кв. м.
7…25 этажей.
1...4-комн.
Р: наземная, надземная, подземная.
Сдача поэтапная, до 2038
 УСК «Сибиряк»
 

ЖК «Метрополис»

Новое лицо большого города: карта новостроек 12

Изюм: 3-эт. торговый центр, объединяющий две башни в сочетании с системой «Умный дом»
ул. Октябрьская, стр. 12. 
20,3 тыс. кв. м.
23 этажа.
1...3-комн. 
Р: подземная/71 м/м.  2 кв. 2023
«Сибагропромстрой»
 

Жилой дом «Высотная Плюс»

Новое лицо большого города: карта новостроек 13

Изюм: французские окна в каждой квартире, живописный вид на Сопку и Гремячую Гриву с верхних этажей
угол ул. Высотной и пер. Телевизорный
9,2 тыс. кв. м.
14 этажей.
2...4-комн.
Р: наземная/41 м/м; подземная/24 м/м.
2 кв.  2023
ПСК «Омега»
 

ЖК «Притяжение»

Новое лицо большого города: карта новостроек 14

Изюм: большой зонированный закрытый двор в сочетании с квартирными и общедомовыми террасами
ул. Алексеева, 34, ул. 78-й Добровольческой Бригады, 23, 25.
48,3 тыс. кв. м.
14…25 этажей.
1...5-комн. 
Р: наземная/138 м/м; подземная/153 м/м.
Сдан.
«Сибагропромстрой»
 

ЖК «Пять Плюс» 

Новое лицо большого города: карта новостроек 15

Изюм: единственный 9-эт. 100% кирпичный ЖК в мкрн. Мясокомбинат с видом на «Озеро-Парк Октябрьский»
ул. Норильская, 10Б. 
6,5 тыс. кв. м.
9 этажей.
от студий до 3-комнатных.
Р: наземная > 300 м/м. 
2 кв. 2023 
ПСК «Омега»

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Основатель «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублейОснователь «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублей
  • Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве ОПГ и убийствеАнатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве ОПГ и убийстве
  • Красноярский край получит почти 4 млн рублей на дорожное строительствоКрасноярский край получит почти 4 млн рублей на дорожное строительство
  • В Красноярске экс-главу Росимущества осудили на 7 лет за взяткиВ Красноярске экс-главу Росимущества осудили на 7 лет за взятки
  • Красноярские ритейлеры не уверены в будущем своего рынкаКрасноярские ритейлеры не уверены в будущем своего рынка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.