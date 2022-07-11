Новое лицо большого города: карта новостроек
Застройщики Красноярска научились удивлять. Каждая вторая новостройка города — объект с пригоршней изюма.
Микрорайон с рукотворным озером во дворе, высотка с пентхаусами и жилой комплекс с торговым центром — «ДК» выбрал самые интересные проекты.
Smart-комплекс «Бульвар Цветов»
Изюм: Smart-комплекс с модным бульваром-променадом и активити-парком с памп-треком
ул. Караульная, 43
38,8 тыс. кв. м.
17 этажей
2...3-комнатные квартиры
Р: наземная/107 м/м; подземная/354 м/м.
4 кв. 2023
ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича.
Семейный квартал «Барбарис»
Изюм: Семейные планировки, двор как парк развлечений, семейная игровая и детский сад во дворе
ул. Шахтеров, 31Б
38,9 тыс. кв. м.
17 этажей.
2...4-комнатные квартиры.
Р: наземная/77 м/м; подземная/254 м/м.
3 кв. 2025
ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича.
Микрорайон SCANDIS OZERO
Изюм: Микрорайон с рукотворным озером и водопадом во дворе
ул. Авиаторов, 18-34.
74,6 тыс. кв. м.
17 этажей.
1...5-комнатные квартиры.
Р: наземная/152 м/м; подземная/492 м/м.
4 кв. 2024
ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича.
ЖК «Апрелевка» (2-я очередь)
Изюм: дорожка в парк «Сибсталь». ул. Апрельская 4АБВ
26 тыс. кв. м.
17 этажей.
1...4-комн.
Р: наземная/183 м/м.
4 кв. 2023
СЗ «Этажи»
ЖК «Золотое Сечение»
Изюм: итальянские планировки с эркерными окнами и келлеры для каждой квартиры
ул. П. Железняка, 38А
17,2 тыс. кв. м.
16…18 этажей.
1...3-комн. + пентхаусы
Р: подземная/116 м/м.
В процессе сдачи в эксплуатацию.
ГК «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Сити-квартал «Бограда»
Изюм: закрытый квартал в центре города с видом на Енисей
ул. Бограда, 113.
20 тыс. кв. м.
7…18 этажей
1...4-комн.
Р: подземная/138 м/м. 4 кв. 2022
«СМ.сити»
Сити-квартал «Александровский»
Изюм: закрытый квартал в центре Взлетки с собственным бульваром
ул. 78-й Добровольческой Бригады, 26.
39 тыс. кв. м.
8…13 этажей.
1...4-комн.
Р: подземная/201 м/м.
4 кв. 2022
«СМ.сити»
Жилой микрорайон UNIVERS
Изюм: ЖК комфорт-класса с функциональными планировками и уникальным благоустройством
пр-т Свободный, 64И
98 тыс. кв. м.
9…25 этажей.
от студий до 3-комн.
Р: подземная/728 м/м.
3 кв. 2025
ГК «СтройИнновация»
Жилой комплекс «Пушкин»
Изюм: стильный ЖК комфорт-класса с красивейшим видом на город
ул. Ленина, 221
10,6 тыс. кв. м.
9…16 этажей.
1...4-комн.
Р: подземная/104 м/м.
В процессе сдачи в эксплуатацию.
ГК «СтройИнновация»
Жилой семейный микрорайон «Нанжуль-Солнечный»
Изюм: школа и два детских сада в шаговой доступности
Мкрн. Солнечный.
300 тыс. кв. м (построено на данный момент).
15…18 этажей.
1...4-комн.
Р: наземная/в среднем 101 м/м для каждого дома.
Сдача поэтапная, до 2030
УСК «Сибиряк»
Район «Красноярск-Сити»
Изюм: район с историческим значением
Центральный район Красноярска
около 1 млн кв. м.
7…25 этажей.
1...4-комн.
Р: наземная, надземная, подземная.
Сдача поэтапная, до 2038
УСК «Сибиряк»
ЖК «Метрополис»
Изюм: 3-эт. торговый центр, объединяющий две башни в сочетании с системой «Умный дом»
ул. Октябрьская, стр. 12.
20,3 тыс. кв. м.
23 этажа.
1...3-комн.
Р: подземная/71 м/м. 2 кв. 2023
«Сибагропромстрой»
Жилой дом «Высотная Плюс»
Изюм: французские окна в каждой квартире, живописный вид на Сопку и Гремячую Гриву с верхних этажей
угол ул. Высотной и пер. Телевизорный
9,2 тыс. кв. м.
14 этажей.
2...4-комн.
Р: наземная/41 м/м; подземная/24 м/м.
2 кв. 2023
ПСК «Омега»
ЖК «Притяжение»
Изюм: большой зонированный закрытый двор в сочетании с квартирными и общедомовыми террасами
ул. Алексеева, 34, ул. 78-й Добровольческой Бригады, 23, 25.
48,3 тыс. кв. м.
14…25 этажей.
1...5-комн.
Р: наземная/138 м/м; подземная/153 м/м.
Сдан.
«Сибагропромстрой»
ЖК «Пять Плюс»
Изюм: единственный 9-эт. 100% кирпичный ЖК в мкрн. Мясокомбинат с видом на «Озеро-Парк Октябрьский»
ул. Норильская, 10Б.
6,5 тыс. кв. м.
9 этажей.
от студий до 3-комнатных.
Р: наземная > 300 м/м.
2 кв. 2023
ПСК «Омега»