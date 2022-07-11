Новое лицо большого города: карта новостроек

Застройщики Красноярска научились удивлять. Каждая вторая новостройка города — объект с пригоршней изюма.

Микрорайон с рукотворным озером во дворе, высотка с пентхаусами и жилой комплекс с торговым центром — «ДК» выбрал самые интересные проекты.

Smart-комплекс «Бульвар Цветов»

Изюм: Smart-комплекс с модным бульваром-променадом и активити-парком с памп-треком

ул. Караульная, 43

38,8 тыс. кв. м.

17 этажей

2...3-комнатные квартиры

Р: наземная/107 м/м; подземная/354 м/м.

4 кв. 2023

ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича.

Семейный квартал «Барбарис» Изюм: Семейные планировки, двор как парк развлечений, семейная игровая и детский сад во дворе ул. Шахтеров, 31Б 38,9 тыс. кв. м. 17 этажей. 2...4-комнатные квартиры. Р: наземная/77 м/м; подземная/254 м/м. 3 кв. 2025 ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича. Микрорайон SCANDIS OZERO Изюм: Микрорайон с рукотворным озером и водопадом во дворе ул. Авиаторов, 18-34. 74,6 тыс. кв. м. 17 этажей. 1...5-комнатные квартиры. Р: наземная/152 м/м; подземная/492 м/м. 4 кв. 2024 ГСК «Арбан» — на 100% построено из кирпича. ЖК «Апрелевка» (2-я очередь) Изюм: дорожка в парк «Сибсталь». ул. Апрельская 4АБВ 26 тыс. кв. м. 17 этажей. 1...4-комн. Р: наземная/183 м/м. 4 кв. 2023 СЗ «Этажи» ЖК «Золотое Сечение» Изюм: итальянские планировки с эркерными окнами и келлеры для каждой квартиры ул. П. Железняка, 38А 17,2 тыс. кв. м. 16…18 этажей. 1...3-комн. + пентхаусы Р: подземная/116 м/м. В процессе сдачи в эксплуатацию. ГК «МЕНТАЛ-ПЛЮС» Сити-квартал «Бограда» Изюм: закрытый квартал в центре города с видом на Енисей ул. Бограда, 113. 20 тыс. кв. м. 7…18 этажей 1...4-комн. Р: подземная/138 м/м. 4 кв. 2022 «СМ.сити»

Сити-квартал «Александровский»

Изюм: закрытый квартал в центре Взлетки с собственным бульваром

ул. 78-й Добровольческой Бригады, 26.

39 тыс. кв. м.

8…13 этажей.

1...4-комн.

Р: подземная/201 м/м.

4 кв. 2022

«СМ.сити»

Жилой микрорайон UNIVERS Изюм: ЖК комфорт-класса с функциональными планировками и уникальным благоустройством пр-т Свободный, 64И 98 тыс. кв. м. 9…25 этажей. от студий до 3-комн. Р: подземная/728 м/м. 3 кв. 2025 ГК «СтройИнновация»

Жилой комплекс «Пушкин»

Изюм: стильный ЖК комфорт-класса с красивейшим видом на город

ул. Ленина, 221

10,6 тыс. кв. м.

9…16 этажей.

1...4-комн.

Р: подземная/104 м/м.

В процессе сдачи в эксплуатацию.

ГК «СтройИнновация»

Жилой семейный микрорайон «Нанжуль-Солнечный» Изюм: школа и два детских сада в шаговой доступности Мкрн. Солнечный. 300 тыс. кв. м (построено на данный момент). 15…18 этажей. 1...4-комн. Р: наземная/в среднем 101 м/м для каждого дома. Сдача поэтапная, до 2030 УСК «Сибиряк»

Район «Красноярск-Сити»

Изюм: район с историческим значением

Центральный район Красноярска

около 1 млн кв. м.

7…25 этажей.

1...4-комн.

Р: наземная, надземная, подземная.

Сдача поэтапная, до 2038

УСК «Сибиряк»