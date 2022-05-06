В Октябрьском районе снесут дома и дачи под застройку
Мэрия Красноярска опубликовала список участков в районе ул. Лесопарковая, которые будут изъяты у собственников. Территорию необходимо расчистить под застройку.
Группа компаний «Красстрой» выиграла торги на право провести комплексное развитие территории вокруг своих высоток в ЖК «Серебряный».
Застройщик должен будет выкупить 32 участка, на которых стоят 27 жилых домов. Три из них — без права регистрации.
В общей сложности по программе комплексного развития территории в этом микрорайоне «Красстрой» выиграл 7,2 гектара земли за 5,5 млн рублей.
Предприятие ООО СЗ «Мост» проведет рыночную оценку недвижимости, затем выкупит ее у собственников. Если они будут несогласны с предложенной ценой, то могут оспорить ее в суде.
Недвижимость снесут, а на освободившемся месте возведут новые высотки, а также социальную инфраструктуру, после чего землю бесплатно передадут городу.
Застройщик запланировал построить 4 дома с 1215 квартирами, проживать в которых смогут более 2 тыс. человек.
Появится на территории также парковка и здание общественно-делового и коммерческого назначения. Кроме того, на территории возведут один детский сад на 190 мест.
Отметим, стройка пройдет в два этапа: первый — с 2023 по 2026 год, второй — 2025 по 2028-й.
Ранее DK.RU сообщал, что на пр. Свободный вместо аварийных домов появятся новые высотки. ФСК «Готика» возведет три шестнадцатиэтажки с подземной многоуровневой парковкой.
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