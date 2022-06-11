Маерчака собираются расширить до четырех полос
На ул. Маерчака начался второй этап капитального ремонта дороги. Продлятся работы до осени текущего года.
Напомним, что первый этап капремонта с бюджетом 40,5 млн рублей — от перекрестка с пр. Свободный до здания кафе KFC — завершился осенью 2021.
Второй этап капремонта Маерчака должен закончиться до октября 2022.
Бюджет строительства составляет 196,8 млн рублей, подрядчиком является ПК «ДСУ».
Во время работ участок, протяженностью 0,8 км, будет расширен до 15 м и станет четырехполосным.
Сейчас на Маерчака где-то две полосы, где-то одна, а потом опять две. Из-за этого на дороге образуется горлышко, возникают пробки. Локально где-то участки улицы расширятся на четыре метра, где-то — на два, исходя из геометрии проезжей части», — поясняет Алексей Фоминых, руководитель Горхозяйства.
Кроме того, на ул. Маерчака построят 0,6 км ливневой канализации, новые остановочные комплексы с точками wifi и табло с расписанием транспорта, а также перенесут часть электролиний.
В компенсацию за снос деревьев в ходе ремонта в мэрии планируют высадить 77 новых и обустроить «живую изгородь» длиной 0,5 км.
На время капремонта Маерчака будут перекрывать. Как объясняют в Горхозяйстве, перекрытия улицы согласуют с ограничениями движения на других центральных магистралях, чтобы обеспечить транспорту пути объезда.
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