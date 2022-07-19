В Красноярске ограничено движение по Аэровокзальной

В Красноярске рабочие приступили к капитальному ремонту теплосетей на Аэровокзальной.

Для безопасности автомобилистов перекрыт проезд между домами 8А и 10.

Открыть движение на участке планируют 29 июля 2022 в 8 вечера.

По информации «Сибирской генерирующей компании», за время капитального ремонта будет заменено 725 м трубопровода, по которому отопление и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 получают жители Советского района.

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