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В Красноярске ограничено движение по Аэровокзальной

В Красноярске ограничено движение по Аэровокзальной
Иллюстрация: СГК

В Красноярске рабочие приступили к капитальному ремонту теплосетей на Аэровокзальной.

#НОВОСТИ

Для безопасности автомобилистов перекрыт проезд между домами 8А и 10.

Открыть движение на участке планируют 29 июля 2022 в 8 вечера.

По информации «Сибирской генерирующей компании», за время капитального ремонта будет заменено 725 м трубопровода, по которому отопление и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 получают жители Советского района.

 

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Автор: Петр Савельев
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