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В Красноярске на неделю перекроют съезд на Матросова

В Красноярске на неделю перекроют съезд на Матросова
Иллюстрация: yandex.ru

На участке будут менять трубу метрового диаметра, предназначенную для отопления домов Свердловского и Центрального районов, — сообщает СГК.

#НОВОСТИ

В краевом центре в период 18…24 июля 2022 перекроют правоповоротный съезд на ул. А. Матросова в районе дома №15 с ул. 60 лет Октября.

В «Сибирской генерирующей компании» уточняют, что будет произведена замена трубы, питающей теплом Красноярской ТЭЦ-2 жителей Свердловского и Центрального районов.

Водителям предлагается совершать правый поворот с основной дороги.

В Красноярске на неделю перекроют съезд на Матросова 1

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Автор: Петр Савельев
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