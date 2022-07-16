В Красноярске на неделю перекроют съезд на Матросова

На участке будут менять трубу метрового диаметра, предназначенную для отопления домов Свердловского и Центрального районов, — сообщает СГК.

В краевом центре в период 18…24 июля 2022 перекроют правоповоротный съезд на ул. А. Матросова в районе дома №15 с ул. 60 лет Октября.

В «Сибирской генерирующей компании» уточняют, что будет произведена замена трубы, питающей теплом Красноярской ТЭЦ-2 жителей Свердловского и Центрального районов.

Водителям предлагается совершать правый поворот с основной дороги.

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