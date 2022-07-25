В центре Красноярска перекрыли движение. До середины августа
Движение частично перекрыли по ул. Сурикова, там, в районе дома № 35, идет ремонт теплосети, работы проводит ООО «Промстрой».
Движение по одной полосе закрыли по улице Сурикова от дома № 35 и до Ленина, а по улице Ленина от дома № 43 и до Сурикова, а также от Сурикова до дома № 49 перекрыли не более двух полос, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать до 08:00 14 августа.
Ранее, как сообщал DK.RU, в Красноярска из-за ремонта мостов пришлось перекрыть движение на нескольких улицах города. Работы будут проводиться до конца сентября.
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