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В Красноярске перекрыта улица Дубровинского

В Красноярске перекрыта улица Дубровинского
Иллюстрация: yandex.ru

C 31 октября ограничено движение по улице Дубровинского. Прежняя схему возвратят только 14 ноября в 00.00 часов. Об изменениях на дорогах сообщили в пресс-центре Администрации Красноярска.

#НОВОСТИ

На участке по четной стороне ул. Дубровинского от ул. Декабристов перекрыли полосы движения на 80 м в длину. Ограничение закачивается у здания по ул. Дубровинского, 110. На этом участке проходит капитальный ремонт теплосетей. Перекрытие необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Двустороннее движение транспортных средств в это время будет организовано по нечетной стороне проезжей части.

 

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