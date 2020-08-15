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В Красноярске перекрыли автодорогу на правобережье

В Красноярске перекрыли автодорогу на правобережье
Иллюстрация: www.admkrsk.ru

С 15 августа в Красноярске меняется схема движения транспорта от пер. Ярцевский до пр. «Красноярский рабочий» организовано двухстороннее движение.

#НОВОСТИ

С сегодняшнего дня, 15 августа, в Красноярске меняется схема движения транспорта по переулку Ярцевский. На участке переулка, от пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до здания по пер. Ярцевский, 1, будет организовано двухстороннее движение.

По параллельному проезду (от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до здания по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 30А, стр. 3) движение будет запрещено. Такое решение принято для обеспечения безопасности при подъезде к школе.

На участках выставят все необходимые дорожные знаки. Новая схема будет работать в постоянном режиме.

В Красноярске перекрыли автодорогу на правобережье 1

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