В Красноярске изымают участки под строительство дороги в «Тихих зорях»
Для строительства дороги от улицы Лесников до Уральского переулка мэрия Красноярска на три года изымет и зарезервирует участки земли, которые расположены в зоне предстоящих работ.
Документ за подписью вице-мэра Красноярска Олега Животова появился на портале правовой информации администрации города.
Информировать собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков о планах властей поручено Управлению капитального строительства.
Отметим, общая площадь изымаемой земли — 51818 кв.м. Резервируемые участки расположены в «Тихих зорях» от Лесников до Уральского.
При этом на участках запрещено возводить, расширять и реконструировать сооружения и здания на время резервации земель.
Ранее DK.RU сообщал, что в Николаевке снесут частные дома — людей расслеят, а на месте домов построят высотки, объекты социальной, досуговой и деловой инфраструктуры.
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