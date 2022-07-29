В Красноярске изымают участки под строительство дороги в «Тихих зорях»

Для строительства дороги от улицы Лесников до Уральского переулка мэрия Красноярска на три года изымет и зарезервирует участки земли, которые расположены в зоне предстоящих работ.

Документ за подписью вице-мэра Красноярска Олега Животова появился на портале правовой информации администрации города.

Информировать собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков о планах властей поручено Управлению капитального строительства.

Отметим, общая площадь изымаемой земли — 51818 кв.м. Резервируемые участки расположены в «Тихих зорях» от Лесников до Уральского.

При этом на участках запрещено возводить, расширять и реконструировать сооружения и здания на время резервации земель.

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