Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.07
60,20
61,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске изымают участки под строительство дороги в «Тихих зорях»

В Красноярске изымают участки под строительство дороги в «Тихих зорях»
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: paulbr75

Для строительства дороги от улицы Лесников до Уральского переулка мэрия Красноярска на три года изымет и зарезервирует участки земли, которые расположены в зоне предстоящих работ.

#НОВОСТИ

Документ за подписью вице-мэра Красноярска Олега Животова появился на портале правовой информации администрации города.

Информировать собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков о планах властей поручено Управлению капитального строительства.

admkrsk.ru

Отметим, общая площадь изымаемой земли — 51818 кв.м. Резервируемые участки расположены в «Тихих зорях» от Лесников до Уральского.

При этом на участках запрещено возводить, расширять и реконструировать сооружения и здания на время резервации земель.

Ранее DK.RU сообщал, что в Николаевке снесут частные дома — людей расслеят, а на месте домов построят высотки, объекты социальной, досуговой и деловой инфраструктуры.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс попал под санкции ВеликобританииАлександр Усс попал под санкции Великобритании
  • МТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для КрасноярскаМТС и «Орион телеком» выпустили первый совместный тариф для Красноярска
  • Среднего класса в Красноярском крае не набралось и 20%Среднего класса в Красноярском крае не набралось и 20%
  • Учили материться: частный детский сад «Город детства» остановил работуУчили материться: частный детский сад «Город детства» остановил работу
  • Красноярский край готовится к новой вспышке коронавирусаКрасноярский край готовится к новой вспышке коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.