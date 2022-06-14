В Красноярске построили новый пешеходный мост через Качу
Пока для пешеходов он закрыт — сейчас проводятся испытания и подключается подсветка.
Сегодня специалисты „перекинули“ алюминиевый мостик через Качу. После подключения подсветки и проведения всех необходимых испытаний переправа будет открыта для пешеходов», — написал он вечером воскресенья.
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Вход в парк «Прищепка» подорожал на 150%
В Красноярске 11 июня 2022 анонсировано открытие парка с четырьмя открытыми бассейнами «Прищепка».
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У Предмостной площади расширят дорогу до трех полос
До трех полос расширят участок пр. им газеты Красноярский рабочий у Предмостной площади. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.
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Красноярцам предлагают выбрать еще один сквер для благоустройства
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Жители Красноярска могут проголосовать за сквер, который будет благоустроен в следующем году. Напомним, ранее жители нашего города уже выбрали 8 скверов, которые ждет реновация в 2023-м.
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В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте
Новое пространство для отдыха горожан появится на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом Отдыха. Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.
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Пешеходный мост на ул. Семафорная построят за 200 млн рублей
Подрядчик уже определен — торги выиграла фирма АО «Гипростроймост» — с компанией уже заключается муниципальный контракт. Его стоимость составляет 229,9 млн рублей.