В Красноярске построили новый пешеходный мост через Качу

Пока для пешеходов он закрыт — сейчас проводятся испытания и подключается подсветка.

Новый пешеходный мост через Качу появился в Красноярске в районе пер. Речной. Об этом с своем телеграм-канале сообщил глава города Сергей Еремин.

Сегодня специалисты „перекинули“ алюминиевый мостик через Качу. После подключения подсветки и проведения всех необходимых испытаний переправа будет открыта для пешеходов», — написал он вечером воскресенья.

Новое сооружение соединяет пер. Речной и Юдинский сад. Его длина составляет 28 метров, а ширина — 4 метра.

За проектирование и строительство моста заказчик — Красгорпарк — заплатит 45 млн рублей. Торги были объявлены в начале мая этого года, но на них заявилась лишь одна компания — какая именно, выяснить не удалось.

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