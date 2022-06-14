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В Красноярске построили новый пешеходный мост через Качу

В Красноярске построили новый пешеходный мост через Качу
Иллюстрация: t.me/eremin_krsk

Пока для пешеходов он закрыт — сейчас проводятся испытания и подключается подсветка.

#НОВОСТИ
Новый пешеходный мост через Качу появился в Красноярске в районе пер. Речной. Об этом с своем телеграм-канале сообщил глава города Сергей Еремин.
Сегодня специалисты „перекинули“ алюминиевый мостик через Качу. После подключения подсветки и проведения всех необходимых испытаний переправа будет открыта для пешеходов», — написал он вечером воскресенья.
Новое сооружение соединяет пер. Речной и Юдинский сад. Его длина составляет 28 метров, а ширина — 4 метра.
 
За проектирование и строительство моста заказчик — Красгорпарк — заплатит 45 млн рублей. Торги были объявлены в начале мая этого года, но на них заявилась лишь одна компания — какая именно, выяснить не удалось.
 
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Автор: Петр Савельев
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