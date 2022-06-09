У Предмостной площади расширят дорогу до трех полос

До трех полос расширят участок пр. им газеты Красноярский рабочий у Предмостной площади. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

Он отметил, что реконструировать будут участок дороги в 450 метров от комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки.

«Для реконструкции проспекта муниципалитет зарезервировал 20 земельных участков для возможного изъятия. Обновленная дорога станет одним из этапов масштабной реновации Предмостной площади к 400-летию Красноярска», — рассказал народный избранник.

Отметим, торги на разработку проектной документации уже объявлены.

Напомним, в этом году Предмостную площадь ожидает масштабная реконструкция.

Так, там появится набережная с амфитеатром, общественное пространство для отдыха и массовых мероприятий, а также «Поздеев центр» и новое здание Красноярского хореографического колледжа с учебным театром.

Ранее DK.RU рассказывал, что конкурс на реконструкции площади выиграла итальянская компания MARAZZI ARCHITETTI+F&M ingegneria S.p.A.

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