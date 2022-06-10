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Часть Николаевки у Николаевского проспекта пойдет под снос

Красноярск, ул. Чкалова
Красноярск, ул. Чкалова. Иллюстрация: Яндекс.Панорамы

На месте частных домов планируют построить высотки, а также объекты социальной, досуговой и деловой инфраструктуры.

#НОВОСТИ
Красноярский Горсовет одобрил проект межевания участка в Николаевке, который расположен в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.
 
Часть Николаевки у Николаевского проспекта пойдет под снос 1
 
Сейчас на этой расположены частные дома. Проживающих здесь людей планируется расселить, а сами строения снести. На их месте собираются построить жилой район многоэтажек на более чем 6 тыс. человек, а ткже два детсада, школу на 1 280 учащихся, объекты деловой, досуговой и инженерной инфраструктуры.
 
По словам заместителя главы города Олега Животова, расселять людей и сносить строения будет инвестор. После этого он должен будет бесплатно передать муниципалитету землю под социальные объекты.
 
Постоянная комиссия Горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре поддержала этот проект и рекомендовала мэру его утвердить. Когда это произойдет, неизвестно. Как и то, в какие сроки планируется реализовать задуманное.
 
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Автор: Петр Савельев
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