Часть Николаевки у Николаевского проспекта пойдет под снос

На месте частных домов планируют построить высотки, а также объекты социальной, досуговой и деловой инфраструктуры.

Красноярский Горсовет одобрил проект межевания участка в Николаевке, который расположен в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Сейчас на этой расположены частные дома. Проживающих здесь людей планируется расселить, а сами строения снести. На их месте собираются построить жилой район многоэтажек на более чем 6 тыс. человек, а ткже два детсада, школу на 1 280 учащихся, объекты деловой, досуговой и инженерной инфраструктуры.

По словам заместителя главы города Олега Животова, расселять людей и сносить строения будет инвестор. После этого он должен будет бесплатно передать муниципалитету землю под социальные объекты.

Постоянная комиссия Горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре поддержала этот проект и рекомендовала мэру его утвердить. Когда это произойдет, неизвестно. Как и то, в какие сроки планируется реализовать задуманное.

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