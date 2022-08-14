Тендер: в Емельяново построят новую поликлинику за 1 млрд рублей
В Красноярском крае объявлен тендер на строительство поликлиники в Емельяновском районе, — сообщает портал RosTender.info.
Прием заявок на участие за право возведения пятиэтажного инфраструктурного объекта открыт до 18 августа, начальная цена государственного контракта — 0,943 млрд рублей.
В новой поликлинике запроектированы блоки:
- лучевой диагностики,
- хирургического приема,
- терапевтическое и стоматологическое отделения,
- кабинеты функциональной диагностики и эндоскопических исследований, а также
- клинико-диагностическая лаборатория и
- женская консультация с дневным стационаром.
Источниками финансирования выступают федеральный и краевой бюджеты.
Заказчик — «Управление капитального строительства» (КГКУ «УКС»).
Предусмотрена выплата аванса в размере 7,67% от размера цены каждого этапа по контракту.
Планируется, что строительные работы завершатся в июне 2024.
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