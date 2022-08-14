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Тендер: в Емельяново построят новую поликлинику за 1 млрд рублей

Тендер: в Емельяново построят новую поликлинику за 1 млрд рублей
Иллюстрация: pertanlah.livejournal.com

В Красноярском крае объявлен тендер на строительство поликлиники в Емельяновском районе, — сообщает портал RosTender.info.

#НОВОСТИ

Прием заявок на участие за право возведения пятиэтажного инфраструктурного объекта открыт до 18 августа, начальная цена государственного контракта — 0,943 млрд рублей.

В новой поликлинике запроектированы блоки:

  • лучевой диагностики,
  • хирургического приема,
  • терапевтическое и стоматологическое отделения,
  • кабинеты функциональной диагностики и эндоскопических исследований, а также
  • клинико-диагностическая лаборатория и
  • женская консультация с дневным стационаром.

Источниками финансирования выступают федеральный и краевой бюджеты.

Заказчик — «Управление капитального строительства» (КГКУ «УКС»).

Предусмотрена выплата аванса в размере 7,67% от размера цены каждого этапа по контракту.

Планируется, что строительные работы завершатся в июне 2024.

 

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Автор: Петр Савельев
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