В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»
Завтра 13 августа 2022 в 10 часов дня откроется краевая сельскохозяйственная выставка «День поля».
Место проведения поселок городского типа Емельяново, ипподром «Мустанг».
Посетители смогут купить у садоводов саженцы, ягоды и другие плоды.
Также в программе — выставка сельскохозяйственных животных и птиц, современной аграрной техники, конкурсы и выступление группы «Яхонт», а также сельских вокальных коллективов.
Кульминацией программы станут соревнования сельских конников.
До стадиона «Мустанга» можно будет добраться бесплатно на автобусах, которые отходят в:
- 9 часов от ост. «Предмостная площадь» ч/з ост. «Театр оперы и балета» и ост. «Тубдиспансер»;
- 9 часов от ост. «Ж/Д вокзал» ч/з ост. «ГорДк» и ост. «Северо-западный».
В обратном направлении автобусы выдвинутся от стадиона «Мустанг» в 2 часа дня по тем же маршрутам.
Узнать бесплатный транспорт можно по табличке «СХ ВЫСТАВКА 2022».
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