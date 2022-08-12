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В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»

В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»
Иллюстрация: telegram

Завтра 13 августа 2022 в 10 часов дня откроется краевая сельскохозяйственная выставка «День поля».

#НОВОСТИ

Место проведения поселок городского типа Емельяново, ипподром «Мустанг».

Посетители смогут купить у садоводов саженцы, ягоды и другие плоды.

Также в программе — выставка сельскохозяйственных животных и птиц, современной аграрной техники, конкурсы и выступление группы «Яхонт», а также сельских вокальных коллективов.

Кульминацией программы станут соревнования сельских конников.

До стадиона «Мустанга» можно будет добраться бесплатно на автобусах, которые отходят в:

  • 9 часов от ост. «Предмостная площадь» ч/з ост. «Театр оперы и балета» и ост. «Тубдиспансер»;
  • 9 часов от ост. «Ж/Д вокзал» ч/з ост. «ГорДк» и ост. «Северо-западный».

В обратном направлении автобусы выдвинутся от стадиона «Мустанг» в 2 часа дня по тем же маршрутам.

Узнать бесплатный транспорт можно по табличке «СХ ВЫСТАВКА 2022».

 

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Автор: Петр Савельев
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