«Норникель» купил бассейн «Нептун» в Красноярске

Компания «Норникель» приобрела здание бассейна «Нептун» возле Центрального рынка. Возможно оно будет перестроено или снесено.

Согласно данным Росреестра компания прибрела здание и участок площадью 6057 квадратных метров. Ранее в компании сообщали, что рассматривают возможности строительства офисного здания, так как собственного офиса у компании в Красноярске нет. Пока не ясно, будет ли «Нептун», который находится в полуаварийном состоянии, реконструирован. Не исключено, что здание снесут и на его месте построят офисный центр для компании.

Напомним, здание «Нептуна» было выставлено на продажу за 150 млн рублей. Его прежним владельцем являлась группа компаний «Коммунальник», владеющая сетью «Русские бани», гостиницей «Огни Енисея», турбазой «Снежный барс».