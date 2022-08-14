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Тендер: на Пашенном построят поликлинику за 1,2 млрд рублей

Тендер: на Пашенном построят поликлинику за 1,2 млрд рублей
Иллюстрация: Красноярскгражданпроект

В Красноярске объявлены торги по поиску подрядчика на строительство поликлиники в Свердловском районе.

#НОВОСТИ

Инфраструктурный объект появится в границах ул. Складской, Графитной и Судостроительной.

Заказчик работ — КГКУ «Управление капитального строительства».

Начальная цена контракта составляет согласно документации тендера порядка 1,22 млрд рублей.

Медицинское учреждение будет принимать только взрослых граждан, из расчета 600 посещений в смену.

Здание T-образной формы, переменной (6…8) этажности с цоколем.

Общая площадь комплекса — 14,2 тыс. кв. м.

Поликлиника будет включать в себя блоки:

  • доврачебного приема,
  • неотложной помощи,
  • инфекционный,
  • рентгенологический,
  • клинико-диагностический
  • дневные стационары,
  • стоматология,
  • отделение платных услуг,
  • административный
  • и прочие.

Сдать объект планируется к 15 декабря 2024 года.

 

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Автор: Петр Савельев
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