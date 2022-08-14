Тендер: на Пашенном построят поликлинику за 1,2 млрд рублей
В Красноярске объявлены торги по поиску подрядчика на строительство поликлиники в Свердловском районе.
Инфраструктурный объект появится в границах ул. Складской, Графитной и Судостроительной.
Заказчик работ — КГКУ «Управление капитального строительства».
Начальная цена контракта составляет согласно документации тендера порядка 1,22 млрд рублей.
Медицинское учреждение будет принимать только взрослых граждан, из расчета 600 посещений в смену.
Здание T-образной формы, переменной (6…8) этажности с цоколем.
Общая площадь комплекса — 14,2 тыс. кв. м.
Поликлиника будет включать в себя блоки:
- доврачебного приема,
- неотложной помощи,
- инфекционный,
- рентгенологический,
- клинико-диагностический
- дневные стационары,
- стоматология,
- отделение платных услуг,
- административный
- и прочие.
Сдать объект планируется к 15 декабря 2024 года.
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