Купаться можно: в Красноярском крае заработали 11 пляжей

Они открыты в разных районах края, об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Так, по одному пляжу находится в Березовском, Емельяновском районах и в Красноярске. Два открыты в Железногорске, еще по 3 — в Зеленогорске и Шарыповском районе.

Всего на территории Красноярского края планируют открыть 24 пляжа.

При этом спасатели просят жителей регионе купаться только в специально организованных местах и обращать внимание на наличие таблички «Купаться запрещено».

Напомним, этим летом в Красноярске открылись новые бассейны на острове Татышев — они являются частью пляжно-развлекательного комплекса.

Три бассейна с подогревом запустили 18 июня 2022 года — официальное открытие намечено на 26 июня.

Отдохнуть и позагорать в пляжном комплексе можно только платно — стоимость варьируется от 400 до 1 500 рублей.

Ранее DK.RU сообщал, что новый термальный комплекс с большим бассейном появится в парке Гагарина к 2024 году.

В нем также будут бани, сауны, зоны общего и индивидуального парения, водная зона для детей, ресторан и подземная парковка.

Читайте также: