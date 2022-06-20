Купаться можно: в Красноярском крае заработали 11 пляжей
Они открыты в разных районах края, об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Так, по одному пляжу находится в Березовском, Емельяновском районах и в Красноярске. Два открыты в Железногорске, еще по 3 — в Зеленогорске и Шарыповском районе.
Всего на территории Красноярского края планируют открыть 24 пляжа.
При этом спасатели просят жителей регионе купаться только в специально организованных местах и обращать внимание на наличие таблички «Купаться запрещено».
Напомним, этим летом в Красноярске открылись новые бассейны на острове Татышев — они являются частью пляжно-развлекательного комплекса.
Три бассейна с подогревом запустили 18 июня 2022 года — официальное открытие намечено на 26 июня.
Отдохнуть и позагорать в пляжном комплексе можно только платно — стоимость варьируется от 400 до 1 500 рублей.
Ранее DK.RU сообщал, что новый термальный комплекс с большим бассейном появится в парке Гагарина к 2024 году.
В нем также будут бани, сауны, зоны общего и индивидуального парения, водная зона для детей, ресторан и подземная парковка.
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