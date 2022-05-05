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Мэрия Красноярска судится с УФАС из-за городской новогодней елки

Мэрия Красноярска судится с УФАС из-за городской новогодней елки
Иллюстрация: biwork.ru

Антимонопольщики считают, что елку у «Татышев-Парка» забрали с нарушением закона. Чиновники с этим не согласны.

#НОВОСТИ
Мэрия Красноярска пытается через суд оспорить решение УФАС по Красноярскому краю касательно городской новогодней елки, сообщили в краевом Арбитражном суде региона.
 
Напомним, что до 2020 года красноярской елкой на правах оперативного управления занималось муниципальное автономное учреждение «ЦРСП» (позже «Татышев-Парк»). Однако в сентябре того года администрация города передала ее (елку) в хозяйственное ведение муниципального предприятия «Красноярскгорсвет».
 
Это решение вызвало недовольство прокуратуры, которая обратилась в УФАС с жалобой. Рассмотрев ее, антимонопольщики нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции» (п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 15), которые, как сказано в решении УФАС, выразились в том, что «Красноярскгорсвет» получил право управлять городской елкой (теперь и впредь) без торгов.
 
Мэрии выдали предупреждение, по которому она должна была отменить передачу елки. Однако городская администрация этого не сделала. Тогда антимонопольщики возбудили дело, по результатам рассмотрения которого первичные выводы подтвердились.
 
Администрация Красноярска не согласилась с таким исходом и пошла суд, посчитав, что распоряжение о передачи елки не противоречит законодательству о защите конкуренции, поскольку антимонопольное законодательство не регулирует такие вопросы.
Требования УФАС направлены на урегулирование вопросов в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, а не вопросов проведения торгов на установку, обслуживание и монтаж новогодней елки», — цитирует мэрию Арбитраж.
Производство по заявлению муниципалитета пока не начато. Решение об этом примут в горизонте пяти дней.
 
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Автор: Петр Савельев
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