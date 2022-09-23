Росгосцирк рассказал о ситуации вокруг красноярского цирка
В ведомстве подтвердили, что в этом году капремонт учреждения в Красноярске продолжится.
До конца этого года красноярскому цирку установят новые окна, чтобы закрыть тепловой контур. Соответствующие планы DK.RU подтвердили в госкорпорации Росгосцирк.
На сегодняшний день руководству ФКП „Росгосцирк“ удалось добиться выделения средств на проведение работ по капитальному ремонту Красноярского государственно цирка на 2022 год в размере 146 102 128 рублей», — сказали в организации.
Также на эти деньги для красноярского цирка будут закуплены материалы для ремонта кровли. Работы начнутся в октябре 2022.
Напомним, что пару недель назад депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев опубликовал в своем телеграм-канале ответ Министерства культуры РФ на его запрос касательно красноярского цирка, в котором фигурировала та же цифра, которую назвали и в Росгосцирке. Финансовый директор Красноярского государственного цирка Александр Рыжов, тогда рассказал DK.RU, что полная стоимость капремонта цирка до сих пор не посчитана.
В Росгосцирке эту информацию опровергли, сообщив, что проектно-сметная документация капремонта цирка получила положительное заключение Главгосэкспертизы в ноябре прошлого года.
В соответствии с заключением Главгосэкспертизы для завершения всех работ [капремонт красноярского цирка] требуется 1,4 млрд рублей. Потребность в дополнительном финансировании будет рассмотрена в рамках формирования федерального бюджета на 2023-2025. Соответствующая заявка подана в Министерство культуры РФ и находится на рассмотрении», — сообщили в Росгосцирке.
Слова же Рыжова в госкорпорации объяснили тем, что он с мая 2022 находится на больничном и «не может объективно владеть ситуацией».
Что же касается распределения субсидий и их размера, то этим занимается Минкульт РФ, а не Росгосцирк», — пояснили в организации.
Напомним, что Красноярский государственный цирк закрыли на капитальный ремонт в 2019. Сейчас им занимается компания «СтройРесурс», договор с которой был заключен в ноябре 2020. В 2021 проектно-сметную документацию капремонта красноярского цирка решили скорректировать в части проектных решений и стоимости инженерных систем — это нужно было сделать в связи с новыми требованиями к пожарной безопасности и содержанию животных.
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