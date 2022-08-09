Сибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректора
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского получил нового и.о.ректора. Им стал Владимир Лузан. Приказ о его назначении опубликовало министерство культуры РФ.
Исполнять обязанности Владимир Лузан начал 8 августа. Работать в должности и.о. он будет до выборов нового ректора.
До назначения Владимир Лузан работал директором Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова.
Предыдущим ректором института была Марина Москалюк, на эту должность ее назначили в 2016 году. Однако в 2021 году она покинула пост — Минкульт не продлил с ней контракт.
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