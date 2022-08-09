Сибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректора

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского получил нового и.о.ректора. Им стал Владимир Лузан. Приказ о его назначении опубликовало министерство культуры РФ.

Исполнять обязанности Владимир Лузан начал 8 августа. Работать в должности и.о. он будет до выборов нового ректора.

До назначения Владимир Лузан работал директором Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова.

Предыдущим ректором института была Марина Москалюк, на эту должность ее назначили в 2016 году. Однако в 2021 году она покинула пост — Минкульт не продлил с ней контракт.

Отметим, Владимир Лузан в 2007 году получил высшее профессиональное образование в СФУ по специальности искусствоведение. В 2010 году окончил аспирантуру СФУ по специальности «Социальная философия».

С 2007 года является доцентом кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института СФУ.

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