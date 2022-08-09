Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
60,36
61,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректора

Сибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректора
Иллюстрация: kraslib.ru

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского получил нового и.о.ректора. Им стал Владимир Лузан. Приказ о его назначении опубликовало министерство культуры РФ.

#НОВОСТИ

Исполнять обязанности Владимир Лузан начал 8 августа. Работать в должности и.о. он будет до выборов нового ректора.

До назначения Владимир Лузан работал директором Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова.

Предыдущим ректором института была Марина Москалюк, на эту должность ее назначили в 2016 году. Однако в 2021 году она покинула пост — Минкульт не продлил с ней контракт.

Отметим, Владимир Лузан в 2007 году получил высшее профессиональное образование в СФУ по специальности искусствоведение. В 2010 году окончил аспирантуру СФУ по специальности «Социальная философия». 
С 2007 года является доцентом кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института СФУ. 
 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске откроется бистро Mazel tov!В Красноярске откроется бистро Mazel tov!
  • В администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментовВ администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментов
  • В Красноярске запустят неофициальный магазин ZaraВ Красноярске запустят неофициальный магазин Zara
  • В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»В Красноярске продают здание кинотеатра «Эпицентр»
  • В Красноярске продают участок Дрокинской горыВ Красноярске продают участок Дрокинской горы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.