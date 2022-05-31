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Евгений Ваганов стал почетным гражданином Красноярска

Евгений Ваганов стал почетным гражданином Красноярска
Иллюстрация: ТГ СФУ

31 мая, на внеочередной сессии городского совета, депутаты Красноярска присвоили звание «Почетный гражданин города Красноярска» бывшему ректору СФУ Евгению Ваганову.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает телеграм-канал СФУ. 

«Евгений Александрович, поздравляем Вас всем университетом!» — написали сотрудники вуза. 

Евгений Ваганов руководил Сибирским Федеральным Университетом с 2006 до 2017 года. Он является доктором биологических наук, академиком РАН.

Кроме того, в 2017 году Евгений Ваганов был назначен советником губернатора Красноярского края.

Ранее DK.RU рассказывал, что почётный гражданин Красноярского края, Красноярска и Северо-Енисейского района Хазрет Совмен был удостоен звания лауреата российской премии Людвига Нобеля.

Эту премию вручают за выдающиеся профессиональные достижения, а также за заслуги во имя России и мира.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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