Евгений Ваганов стал почетным гражданином Красноярска

31 мая, на внеочередной сессии городского совета, депутаты Красноярска присвоили звание «Почетный гражданин города Красноярска» бывшему ректору СФУ Евгению Ваганову.

Об этом сообщает телеграм-канал СФУ.

«Евгений Александрович, поздравляем Вас всем университетом!» — написали сотрудники вуза.

Евгений Ваганов руководил Сибирским Федеральным Университетом с 2006 до 2017 года. Он является доктором биологических наук, академиком РАН.

Кроме того, в 2017 году Евгений Ваганов был назначен советником губернатора Красноярского края.

Ранее DK.RU рассказывал, что почётный гражданин Красноярского края, Красноярска и Северо-Енисейского района Хазрет Совмен был удостоен звания лауреата российской премии Людвига Нобеля.

Эту премию вручают за выдающиеся профессиональные достижения, а также за заслуги во имя России и мира.

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